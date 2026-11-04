浙高校保安用鐮刀當眾殺死流浪狗 粗暴手段引爆輿論

高校保安被指用鐮刀殺死流浪狗，已遭停職。（取材自觀察者網）

AI摘要 文章摘要整理： 浙江一所高校保安用鐮刀當眾殺死流浪狗後遭停職，事件引發對校園動物治理、處置流程與責任歸屬的爭議。

有網友爆料稱，浙江長征職業技術學院一名保安用鐮刀殺死流浪狗。據悉，涉事保安已經被停職，事情正在調查中。目前包括這隻流浪狗當時是否存在追人、攻擊師生的現實危險、保安處置流程是否收到校方指令、有無聯繫城管或救助機構等信息還沒有披露。

值得注意的是，該校原有管理制度文件裡明確寫著，校園流浪貓狗要聯合城管部門定期清理，同時明確禁止藉清理名義虐殺動物。

觀察者網報導，翻看近幾年多起高校同類事件，事件劇本高度相似。重慶對外經貿學院，保安驅趕追人流浪狗致狗死亡，保安被停職，學校致歉承諾整改；綿陽開放大學，保安在轉運途中應激棍殺流浪犬，涉事保安被解除聘用，管理人員同步被追責；遼寧廣告職業學院保安吊死流浪狗，保安被直接辭退。

據報導，幾起事件共同的軌跡：校園出現流浪狗，存在傷人隱患；保安缺少專業抓捕工具，缺少外部機構對接渠道，採取粗暴手段處置；視頻曝光引發輿論；最後處罰落到一線保安身上，學校發布整改表態，但很多學校後續並沒有落地常態化的處置流程。

報導指出，網上觀點分成兩種截然不同的立場。一部分網友認為，即便要處理流浪狗，鐮刀這種農具用來當眾處置，手段過於粗暴。高校是教育場所，公開血腥的處置場面，對學生會造成心理衝擊。正確路徑應當聯繫城管、犬隻收容救助機構，由專業人員來完成捕捉轉運，不應該交給保安就地處理。

報導稱，另一部分網友表示理解保安的現實處境：流浪狗攜帶疫病，一旦咬傷學生，學校要承擔安全保障的責任。很多學校只把「清理流浪狗」作為任務派給保安，卻不配套工具，不建立和城管、救助站的聯動渠道，等於把複雜公共管理難題全部壓在基層安保人員身上，出事之後只處罰保安，屬於管理甩鍋。

結合法律觀點來看，保安本身並沒有處置捕殺流浪犬的執法權限。

面對校園流浪狗，我們反對放任不管帶來的傷人風險，也反對簡單粗暴的就地滅殺。那麼校園流浪動物治理，責任到底應該誰來兜底？是只處理一線保安，還是學校要把聯動處置的流程真正落地？