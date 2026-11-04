留英清華生匯出40萬元後突失聯 曾想買機票飛柬埔寨

施某某11月2日曾寄信給家屬，表示「我人平安，被詐騙了，很對不起你們，我想一個人靜一靜」。(取自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 一名清華畢業生赴英就讀UCL後疑遭電信詐騙並失聯，期間陸續轉出40多萬元，且曾試圖購買前往柬埔寨機票，家屬已報警求助。

一名清華大學畢業生今年9月赴英國倫敦大學學院（UCL）攻讀碩士，近日疑似遭遇電信詐騙後失聯。家屬3日透露，當事人自10月25日起陸續轉出40多萬元人民幣，失聯後曾寄信稱「我人平安，被詐騙了」，但家屬發現他曾試圖購買前往柬埔寨 的機票 ，懷疑其遭到控制，目前已向英國警方報案。

據紅星新聞報導，失聯學生施某某2026年自清華大學化學系本科畢業，今年9月前往英國倫敦大學學院攻讀研究所。家屬表示，10月20日，施某某告訴家長，自己被抽中接受移民 調查，需要家長轉入不少於7萬英鎊（約62.7萬人民幣）至其銀行帳戶，作為提供給移民局的存款證明。

10月31日，施某某還與家屬視訊通話，一起吃了生日蛋糕，當時一切正常。不過11月1日下午5時30分，中國警方突然上門，告知家屬施某某遭遇電信詐騙，並指出他自10月25日起已陸續轉出40多萬元人民幣。

家屬稱，警方上門後，施某某曾與家屬視訊通話，約五分鐘後便關閉視訊，此後開始無法聯繫。家屬表示，曾登入他的電子郵件信箱，約五分鐘後發現收件匣被清空。11月2日下午4時40分左右，施某某寄信給家屬，內容稱「我人平安，被詐騙了，很對不起你們，我想一個人靜一靜」。

不過，家屬指出，施某某此前從未透過電子郵件與他們溝通，因此懷疑他遭到控制。此外，家屬表示，施某某曾試圖購買前往柬埔寨的機票，但因額度限制未能成功付款。

家屬提供的交易截圖顯示，施某某的信用卡11月1日晚間7時22分曾有一筆1萬1532港幣（約9803人民幣）的交易失敗紀錄，原因為「帳戶狀態異常」。家屬稱，經警方反詐提醒，得知該筆交易是購買前往柬埔寨的機票。

家屬表示，目前已向英國警方報案，並與倫敦大學學院校方溝通，警方及校方均已介入。校方犯罪預防部門11月2日晚間寄信表示，已就此事報警，待警方回覆後將再次通知家屬最新情況。

失聯學生施某某（左）2026年自清華大學化學系本科畢業，今年9月前往英國倫敦大學學院攻讀研究所。(取自紅星新聞)