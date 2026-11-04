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江西女學生赴港追星 「低保戶」確定被摘 網：這就對了

記者張鈺琪／北京4日電
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大陸江西贛州一名領取低保補助的女孩，先前因赴香港觀看演唱會，觸發當地低保動態監測...
大陸江西贛州一名領取低保補助的女孩，先前因赴香港觀看演唱會，觸發當地低保動態監測預警。事隔近2個月，當地官方證實低保已被取消。圖／取自新浪新聞

AI摘要

文章摘要整理：

江西贛州一名領取低保的女學生因赴香港看演唱會被系統預警，經官方核查後確認屬實，最終低保資格遭取消，網友對此多持支持態度。

江西贛州一名領取最低生活保障（低保）補助的女孩，今年9月因赴香港觀看演唱會，觸發當地低保對象動態監測預警。事隔近兩個月，贛州經開區社會事務管理局工作人員11月3日證實，低保已被取消。

據二三里資訊報導，事件最初源於一名自稱當事人表姊的網友發文，稱女孩是江西贛州一名中專在讀生，全家每月靠約2000元人民幣的低保金生活。女孩利用打工存下的錢，加上平時省下的部分補助，湊了約3000至5000元人民幣，前往香港觀看演唱會。

貼文稱，出發前，當地扶貧工作人員及家人曾反覆提醒女孩，赴港看演唱會可能影響低保資格。返程後，發文者稱女孩家中失去低保，形容「現在她們家完全就是天塌了」，家人也因此十分難過。

9月6日，有記者發現上述貼文已被刪除。當時贛州市民政局值班人員回應，市本級及下屬各縣市區都在開展核查，相關情況「現在還不確定」。

9月7日，贛州經開區社會事務管理局發布通報表示，已成立工作專班，全面啟動核查。經查，網傳事件中的女孩為該區居民黃某某，其自行前往香港觀看演唱會一事屬實，因此觸發低保對象動態監測預警。

通報指出，社區幹部及時向女孩進行政策宣傳和提醒，其家屬擔心因此被取消低保資格，故在網路發布相關資訊，希望尋求幫助。當局當時表示，正按程序核查網路反映的情況及其家庭狀況，將根據核查結果依法依規處置。

事隔近兩個月，贛州經開區社會事務管理局工作人員回應，低保已經取消，贛州經開區委宣傳部表示，將依法依規處置，具體措施不便透露。

對此，網友紛紛表示，「這就對了！把資源就給真正有需要的人」，「拿著納稅人給你的低保補助，奢侈的去看演唱會，你覺得這合適嗎？」「有的低保比困難的還有錢」。

一名自稱當事人表姊的網友發文，稱女孩家中失去低保，並形容「現在她們家完全就是天塌...
一名自稱當事人表姊的網友發文，稱女孩家中失去低保，並形容「現在她們家完全就是天塌了」。(取自觀察者網)

女生赴港看演唱會後低保被取消。(取材自界面新聞)
女生赴港看演唱會後低保被取消。(取材自界面新聞)

精華 FAQ

  • 因她在9月自行前往香港觀看演唱會，相關行程被當地低保監測系統發現，進而觸發預警。贛州經開區後續也證實，這項行為屬實。

  • 9月7日，贛州經開區社會事務管理局表示已成立工作專班全面核查，並指出社區幹部曾提醒其家屬相關政策。當局當時強調，會依核查結果依法依規處置。

  • 事隔近2個月後，相關工作人員證實低保已被取消，並表示後續將依法依規處置。消息曝光後，不少網友認為應把資源留給真正有需要的人。

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