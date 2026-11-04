爭九寨溝拍照位置 62歲長者出拳 「脆皮」年輕人血流滿面

被毆打的紫衣男子面部多處受傷、嘴部明顯流血。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 九寨溝景區因熱門拍照位置引發兩組遊客互毆，網傳大爺揮拳畫面引發熱議；警方事後調解，雙方道歉和解，未採拘留處分。

四川九寨溝景區觀景台近日發生遊客肢體衝突，一段大爺連續揮拳、年輕男子倒地的影片在網路流傳，有人驚呼「大爺看著一點也不老」，也有網友調侃「現在的年輕人很脆皮」。警方表示，雙方是因爭搶拍照位置起爭執，初步了解為年輕一方先動手，但正式通報則未證實。案件最後以雙方和解、無人遭拘留收場，卻引發網友質疑處置是否有「各打50大板、輕縱暴力」之嫌。

綜合媒體報導，事件發生於11月2日下午2時許，當時適逢景區旅遊旺季，單日人潮達4.1萬人次，熱門景點五彩池棧道擠滿等待拍照的遊客。涉事雙方分別為來自陝西的62歲薛姓男子與58歲張姓女子，以及來自北京的27歲趙姓男子與廣東的26歲李姓女子，兩組人在觀景台前因搶占拍攝角度產生口角，隨後情緒失控演變為肢體拉扯與互毆。

網傳影片顯示，藍衣大爺朝紫衣年輕男子連續揮拳致其倒地；事後年輕女子臉部帶血擦拭，年輕男子嘴部明顯流血並情緒激動喊道「不要走」。網傳消息稱男子疑似鼻骨骨折、嘴唇裂傷縫合十餘針，同行的年輕女子鼻部亦有瘀血，薛姓大爺也在過程中受輕微傷。

事件曝光初期，網上流傳「老者插隊被勸阻暴怒打人」版本，引發網友對不守規則高齡遊客的聲討。然而景區與警方隨後澄清，現場並無插隊行為，純粹是雙方為爭搶拍照位置產生糾紛，劇情從「正義勸阻被毆」轉為「兩組人搶機位互毆」。

責任畫分與「誰先動手」也引發討論。警方工作人員受訪時曾口頭表示「初步了解應該是年輕一方先動的手」，但在九寨溝縣公安局發布的官方書面通報中，並未明確畫分先動手責任。

鑑於事件屬民間糾紛引發且未造成重傷，警方依據《治安管理處罰法》，在雙方當事人申請下進行調解。最終四人均承認過錯、互相道歉並達成諒解協議，無人受行政拘留或罰款處罰。部分網友質疑是否有「輕縱暴力」之嫌；但法律專家指出，民間糾紛引發的輕微傷互毆，在雙方自願且達成賠償諒解的前提下依法調解，完全符合程序規定。

另一段片段則拍到事發後，一名身穿白色外套的年輕女子正用紙巾擦拭臉上的血跡。(視頻截圖)

事發現場 。(視頻截圖)