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北京清華高材生赴英留學突失聯 疑遇電信詐騙 還曾試圖飛柬埔寨

記者張鈺琪／即時報導
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失聯學生施某某（左）2026年自清華大學化學系本科畢業，今年9月前往英國倫敦大學...
失聯學生施某某（左）2026年自清華大學化學系本科畢業，今年9月前往英國倫敦大學學院攻讀研究所。(取材自紅星新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

一名清華畢業生赴英就讀UCL後疑遭電信詐騙失聯，家屬稱他曾轉出40多萬元、留下稱被詐騙的信件，且試圖飛往柬埔寨，英國警方已介入調查。

中國一名清華大學畢業生今年9月赴英國倫敦大學學院（UCL）攻讀碩士，近日疑似遭遇電信詐騙後失聯。家屬今（3）日透露，當事人自10月25日起陸續轉出40多萬元人民幣，失聯後曾寄信稱「我人平安，被詐騙了」，但家屬發現他曾試圖購買前往柬埔寨的機票，懷疑其遭到控制，目前已向英國警方報案。

紅星新聞報導，失聯學生施某某2026年自清華大學化學系本科畢業，今年9月前往英國倫敦大學學院攻讀研究所。

家屬表示，10月20日，施某某告訴家長，自己被抽中接受移民調查，需要家長轉入不少於7萬英鎊至其銀行帳戶，作為提供給移民局的存款證明。

10月31日，施某某還與家屬視訊通話，一起吃了生日蛋糕，當時一切正常。不過，北京時間11月1日下午5時30分，中國警方突然上門，告知家屬施某某遭遇電信詐騙，並指出他自10月25日起已陸續轉出40多萬元人民幣。

家屬稱，警方上門後，施某某曾與家屬視訊通話，約5分鐘後便關閉視訊，此後開始無法聯繫。當時施某某表示，轉帳是幫同學兌換外匯，同學已經把錢交給他，並稱一共轉了20多萬元人民幣，但警方告訴家屬，實際轉出金額已超過40萬元。

家屬表示，11月1日聯繫不上施某某後，曾登入他的電子郵件信箱，約5分鐘後發現收件匣被清空。11月2日下午4時40分左右，施某某寄信給家屬，內容稱「我人平安，被詐騙了，很對不起你們，我想一個人靜一靜」。

不過，家屬指出，施某某此前從未透過電子郵件與他們溝通，因此懷疑他遭到控制。此外，家屬表示，施某某曾試圖購買前往柬埔寨的機票，但因額度限制未能成功付款。

家屬提供的交易截圖顯示，施某某的信用卡11月1日晚間7時22分曾有一筆11532港幣的交易失敗紀錄，原因為「帳戶狀態異常」。家屬稱，經警方反詐提醒，得知該筆交易是購買前往柬埔寨的機票。

11月2日下午5時45分，該信用卡又出現一筆1123.5英鎊的失敗交易，原因為「超過交易筆數或金額」，但尚不清楚是否同樣用於購買機票。

家屬表示，目前已向英國警方報案，並與倫敦大學學院校方溝通，警方及校方均已介入。校方犯罪預防部門11月2日晚間寄信表示，已就此事報警，待警方回覆後將再次通知家屬最新情況。

此外，多名施某某的中國同學及倫敦大學學院學生也向《紅星新聞》證實此事。一名UCL學生表示，他曾前往施某某宿舍敲門，室友稱已經報警，但施某某並不在宿舍。

施某某11月2日曾寄信給家屬，表示「我人平安，被詐騙了，很對不起你們，我想一個人...
施某某11月2日曾寄信給家屬，表示「我人平安，被詐騙了，很對不起你們，我想一個人靜一靜」。(取材自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 他今年9月赴倫敦大學學院攻讀碩士後，近日疑似遭遇電信詐騙並失聯。家屬指出，他曾多次轉帳，之後又突然無法聯繫，目前已向英國警方報案。

  • 因為他失聯後曾突然改用電子郵件寫信給家屬，聲稱自己平安但被詐騙，且迅速清空收件匣；家屬還發現他曾嘗試購買前往柬埔寨的機票，情況異常。

  • 家屬已向英國警方報案，並與UCL校方聯繫。校方表示已通報警方，等警方回覆後會再通知家屬最新情況，相關單位目前都已介入處理。

移民 柬埔寨

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