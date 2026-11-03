九寨溝卡位拍照 老人一拳擊倒「脆皮」年輕人 視頻瘋傳

被毆打的紫衣男子面部多處受傷、嘴部明顯流血。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 九寨溝景區觀景台因拍照位置爭執爆發肢體衝突，老年男子出拳擊倒年輕人，造成多人受傷流血，警方已介入調查並釐清責任。

四川九寨溝景區近日發生遊客肢體衝突，一名老年男子連續揮拳攻擊年輕男子，將對方打倒在地，現場還有一男一女面部流血。影片曝光後，有網友驚呼「這老人勁看著真大，一點也不老，反而大學生現在很脆皮」，一場拍照位置之爭演變成暴力事件，也引發網路熱議。

綜合大河報及香港 01報導，事件發生於11月2日下午，地點在九寨溝景區一處觀景台。網傳影片顯示，一名身穿藍色外套的老年男子突然朝穿紫色外套的年輕男子連揮數拳，年輕男子隨即倒地，現場目擊者忍不住驚呼「老爺爺好厲害啊」，「老爺爺好猛啊」。

另一段影片拍到事發後的情況，一名穿白色外套的年輕女子拿著紙巾擦拭臉上的血跡，紫衣男子則嘴部明顯流血，面部多處受傷。男子情緒激動，對著試圖離開的老年男子大喊「別走，不要走，把人打成這樣，不要走啊！」現場也有遊客表示「這事不解決肯定走不了人」，有人隨即報警，並向警方說「這裡是九寨溝，有孩子被人打傷了」。

衝突起因也引發不同說法。有網友及現場目擊者稱，年輕男子疑因不滿老年男子排隊時插隊而出言勸阻，雙方發生口角後演變成肢體衝突。不過，九寨溝縣公安局向媒體表示，雙方是為了爭奪「更好看的拍照位置」發生爭執，從口角升級為動手，雙方都有責任。警方並稱，根據派出所掌握的情況，應是年輕一方先動手，具體責任仍待調查釐清。

九寨溝景區工作人員證實事件發生，表示景區第一時間協助當事人報警。工作人員指出，景區各景點均安排人員維持秩序，但景區本身沒有執法權，涉及治安事件須交由公安機關處理。

至於傷勢，香港01引述網路流傳資訊稱，年輕男子疑似鼻骨骨折、嘴唇受傷，另一名女子鼻部淤血；另有消息稱男子嘴唇需要縫合10針，相關情況仍有待進一步確認。

熱門景區觀景台往往是遊客爭相拍照的地點，但排隊、取景或位置糾紛，都不應成為動手的理由。網友對老年男子出拳力道的驚訝，固然反映影片帶來的視覺衝擊，真正值得關注的，仍是遊客如何維持基本秩序，以及遇到爭執時能否克制情緒，避免一時衝動造成傷害。

事發現場 。(視頻截圖)

另一段片段則拍到事發後，一名身穿白色外套的年輕女子正用紙巾擦拭臉上的血跡。(視頻截圖)