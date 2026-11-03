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九寨溝「老人揮拳打年輕人」2人被打到臉部流血

記者張鈺琪／即時報導
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四川九寨溝景區2日發生一起遊客衝突事件，網傳影片顯示，一名老年男子揮拳打向年輕男...
四川九寨溝景區2日發生一起遊客衝突事件，網傳影片顯示，一名老年男子揮拳打向年輕男子。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

四川九寨溝景區2日發生遊客為爭奪拍照位置互毆事件，造成1男1女臉部流血，景區已協助報警，警方正調查處理。

中國四川九寨溝景區昨（2）日發生一起遊客衝突事件，網傳影片顯示，一名老年男子揮拳打向年輕男子，共有一男一女兩人臉部流血。九寨溝縣公安局今（3）日上午回應，雙方因爭奪「更好看的拍照位置」發生衝突，從口角升級為動手，並稱應該是年輕一方先動的手。

上游新聞報導，網傳影片顯示，在九寨溝景區一處觀景台上，一名身穿藍色外套的老年男子朝身穿紫色外套的年輕男子連揮數拳，將其打倒在地。

另一段影片顯示，一名身穿白色外套的女子用紙巾擦拭臉上血跡，遭打的年輕男子嘴部流血，對老年男子高喊：「別走，不要走，把人打成這樣，不要走啊！」一旁有遊客阻攔打人男子離開，隨後遭打男子報警。

上游新聞3日上午致電九寨溝景區服務熱線，工作人員表示，事件發生於2日下午，這是一起突發事件，景區已協助當事人報警，警方正在處理。對於事件起因和經過，工作人員稱正在核實。

工作人員並表示，景區沒有執法權，治安問題需要警方介入處理；景區景點配有工作人員維持現場秩序，事發後景區及時處理並協助報警。

上游新聞隨後致電九寨溝縣公安局諾日朗派出所，工作人員表示「我們正在處理」，至於打人者會受到何種處罰，仍在處理中。

另據大河報報導，九寨溝縣公安局工作人員表示，雙方因爭奪「更好看的拍照位置」起衝突，從口角升級為動手，雙方都有責任。

警方工作人員並指，「從派出所了解到的情況，應該是年輕一方先動的手」，具體情況可關注後續官方通報。

精華 FAQ

  • 警方與媒體資訊指出，雙方是為了爭奪「更好看的拍照位置」起口角，之後情緒升高並演變成肢體衝突，最後造成現場有人受傷流血。

  • 網傳影片顯示，一名年輕男子遭連揮數拳後倒地，另一名女子也臉部流血並以紙巾擦拭血跡，整起事件共造成1男1女受傷。

  • 九寨溝縣公安局表示案件仍在處理中，初步認為雙方都有責任，並指從派出所掌握的情況看，疑似年輕一方先動手，詳細結果待官方通報。

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