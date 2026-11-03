在韓分屍女留學生 中國講師當庭認罪 殺人動機全說了

南韓警方公布的嫌疑人鄭某照片。（取材自大河報）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓大邱法院審理中國女留學生分屍案，講師鄭昌聖當庭認罪，檢方指其因擔心關係曝光而殺人，並以分屍、棄屍及偽裝失蹤掩蓋犯行。

中國女學生在南韓 遭分屍案有了新進展，31歲中國籍大學講師鄭昌聖2日在大邱地方法院承認檢方提出的全部指控，包括殺人、損毀及遺棄、隱匿屍體，以及以欺騙手段妨礙公務等罪名。檢方另指出，鄭昌聖涉嫌對其他女性實施性暴力，目前仍接受警方調查，若相關條件具備，將考慮與本案併案起訴。

綜合紅星新聞、瀟湘晨報、看看新聞等媒體報導，檢方調查指出，25歲的女學生文文（化名）是鄭昌聖任教的大學研究生，過去曾選修他所教授的課程，兩人今年3月發展戀情，但鄭昌聖同時也和另一名女留學生 交往。

鄭昌聖此前曾騷擾多名女留學生，遭校方舉報後受到其他教授警告。今年8月20日清晨，鄭昌盛與文文在鄭昌聖位於慶尚北道慶山市河陽邑的住處發生爭執。文文稱要在畢業典禮上向校方揭露兩人的關係，鄭昌聖擔心工作不保，先後兩度掐住文文頸部，最終持續施力約3分鐘，導致她死亡。

犯案後，鄭昌聖為掩蓋罪行，於8月21日起分六次損毀遺體，並將遺體殘骸分批丟棄在北慶慶山、慶州、尚州、大邱及京畿道軍浦等地的垃圾場、山野和路邊，部分遺體則藏在自家陽台和廚房儲物櫃中。

為了製造文文自行離家的假象，鄭昌聖案發當日還穿上被害人衣物，偽裝成女性搭乘計程車前往東大邱站，刻意讓監視器拍下身影，並在車站附近關閉文文的手機，之後向警方謊報失蹤。警方8月25日在鄭昌聖的住所發現文文遺體，當晚將他逮捕，後續透過屍檢及指紋比對確認死者身分。 嫌疑人偽裝成被害人的樣子。（取材自大河報）

調查期間，警方也發現鄭昌聖過去曾利用大學講師身分向其他中國女留學生施壓。據悉，他在追求一名女學生遭拒後曾威脅對方，稱自己「可以讓她延畢，甚至無法畢業」，多名女留學生因此向校方舉報。

檢方9月21日已正式將鄭昌聖起訴，除殺人罪外，還包括損毀、遺棄及隱匿屍體等罪名。此次庭審中，檢方並透露，鄭昌聖涉嫌對其他受害者實施性暴力，相關案件仍在調查，未來不排除追加起訴。