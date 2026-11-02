「養貓助我東山再起」？ 杭州男欠2萬不還 12隻萌貓遭法拍

將被拍賣的布偶貓，已有人報名。（取材自揚子晚報）

AI摘要 文章摘要整理： 杭州一名經營貓舍的欠債人因拒不償還2萬餘元，被法院將名下12隻幼貓法拍，先前他另有15隻幼貓也曾被拍賣，引發網友熱議。

阿里司法拍賣平台近日新上架一批幼貓，拍賣頁面顯示，貓咪主人欠下2萬餘元（人民幣，下同）拒絕償還，名下12隻貓咪被「扣下」拍賣，幫主人還債。由於拍賣的幼貓模樣可愛，引發大批網友關注，批評該主人「2萬元的債讓12隻貓咪來扛」。吊詭的是，這名經營貓舍的欠債人，此前也因他案欠債不還，致貓舍裡的15隻幼貓全被法拍，引來網友質疑「有錢養貓、沒錢還債」，當事人疑藉此變相賣貓掙錢：「原來養貓還能助我東山再起」。

將被拍賣的12隻幼貓。（取材自揚子晚報）

據揚子晚報報導， 此次拍賣的12隻幼貓包括布偶、金漸層等品種，年齡均在3個月左右，模樣可愛。阿里資產一位工作人員說，這次拍賣背後涉及一起合同糾紛案件，該案被執行人劉某自營貓舍，自行飼養繁育，並在小紅書等公開平台上宣傳。因此，法院認定，拍賣標的即12隻幼貓系被執行人的「經營性財產」。

劉某因拖欠該案勝訴原告2萬元，且在法院發出執行通知書後一直未支付，於今年10月被杭州上城法院裁定拍賣、變賣其所有的這12隻活體幼貓。據了解，劉某未履行的應支付款項還包括其所欠2萬多元的利息等費用。

上次拍賣中成交價最高的一隻幼貓。（取材自揚子晚報）

法院對12隻幼貓的拍賣將分開進行，每隻幼貓的起拍價均定為2100元。由於這些幼貓的健康狀況、絕育及疫苗接種情況未知，法院提醒，競買人務必親臨實地看樣，現場確認，避免不必要的交割糾紛。

該名工作人員表示，其實在一個多月前，杭州上城法院剛拍賣過15隻幼貓，同樣出自劉某的貓舍，起拍價與本次拍賣相同，而那次拍賣源自劉某涉及的另一起合同糾紛案件，執行金額為44199元。當時15隻幼貓全部成功拍出，有10隻超過起拍價成交，成交價最高的是一隻8個月大的藍金漸層，經過7輪競價，最終以3900元的價格成交；「爭奪」最激烈的是另一隻5個月大的藍金漸層，3名競買人經過13輪「交鋒」，其中一人以3300的價格勝出。

本次對12隻幼貓的拍賣從11月9日上午10點開始，截至2日，1隻布偶貓和1隻金漸層已各有1名買家正式報名。

網友們則對這起幼貓法拍事件各有看法和質疑：「2萬的債要12隻貓咪扛」、「2100的話，2萬不多，馬上就能還上了」、「可憐的貓咪」、「也許是幸福的開始呢」、「有錢養這麼多貓，沒錢還2萬塊錢」、「後院繁殖，你真當他自己養貓呢」、「自己生的，掙錢的手段罷了」、「原來養貓還能助我東山再起」、「變相賣貓啊，還不用給代售手續費」。