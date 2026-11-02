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新婚夜丈夫送客車禍病危 孕妻一句話讓網友淚崩

中國新聞組／北京2日電
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田女士悉心照料受重傷的丈夫。（取材自都市時報）
田女士悉心照料受重傷的丈夫。（取材自都市時報）

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文章摘要整理：

河南田女士婚禮當晚遭逢丈夫車禍病危，自己又在ICU陪護期間懷孕並保胎，如今仍獨撐照料與40萬元醫療費，感動不少網友。

河南田女士今年5月與相戀4年的男友結婚，不料婚禮當晚，新婚丈夫送朋友前往高鐵站途中遭遇嚴重車禍病危，田女士每天守在ICU陪伴丈夫，期間查出自己懷孕，因身體條件不穩，接受了保胎手術。如今丈夫已轉出ICU，但整個人瘦了40斤、無法自主活動，康復緩慢，她又獨自扛下看護工作，還由娘家和自己承擔約40萬元（人民幣，下同）醫療費用。面對未來，田女士說：「丈夫活著，家才完整」。故事看哭網友。

據瀟湘晨報、都市時報報導，田女士和丈夫在今年年5月26日舉行婚禮，可幸福的開端在婚禮當晚被一場車禍打破。當晚，丈夫送朋友前往高鐵站，在距離高鐵站不足1公里處發生車禍，同行的朋友出現內出血，經治療後已經康復出院；而她的丈夫身受重傷，直接送入ICU搶救，醫師多次下達病危通知書，傷情十分危重。

新郎送客的轎車，車頭撞毀。（取材自都市時報）
新郎送客的轎車，車頭撞毀。（取材自都市時報）

就在丈夫在ICU救治期間，田女士查出懷孕，後續做了宮頸環紮手術保胎，這個小生命的到來，讓她心裡篤定：丈夫活著，這個家才是完整的。丈夫出事前體重170斤，轉出ICU時只剩約130斤左右，很多時候公婆照料不便，大部分看護工作都是田女士扛了下來。

守在ICU陪伴丈夫的日子裡，有很多讓她難忘的「奇蹟」，支撐著她咬牙堅持：丈夫會流下眼淚，醫師則解釋是眼部乾澀；可他還能緊緊握住她的手，這在醫師看來很難得。

在ICU救治近一個月後，丈夫轉入普通病房，車禍造成他一側手臂失去知覺，無法自主活動。至今，田女士一家已經自行承擔醫療、康復費用約40萬元。出事前丈夫即將轉正，如今一家人也在擔心他後續很難回歸原本的工作。

經過一段時間康復訓練，現在田女士叮囑丈夫抬手時，他的手偶爾可以輕微動一下。但丈夫常常心懷愧疚，暫時難以適應身體的變故。目前，田女士已經到孕晚期，她希望丈夫能慢慢好轉，以後一起開一家小店安穩過日子。

田女士的故事被媒體報導後，許多網友紛紛祈禱並送上祝福，說田女士是重情重義的姑娘。

也有不少網友猜測當時是否有酒駕情形、質疑無人為婚禮當天已經很忙碌的新娘分擔送客工作，以及公婆是何原因無法多加照料自己兒子，紛紛留言：「婚禮後讓新郎開車送客人很不應該，很多案例」、「確實很離譜，打個車不行嗎，非要讓累了一天的新郎繼續當牛做馬」、「你確定不是酒駕嘛」、「司機全責？不然應該有保險和賠償啊？」、「公婆是有那麼忙嗎，還不負擔醫療費用？」、「車上那個朋友不用負責嗎」。

精華 FAQ

  • 丈夫在婚禮當晚送朋友前往高鐵站，於距離車站不足1公里處發生嚴重車禍，隨即被送入ICU搶救，多次接到病危通知，情況一度非常危急。

  • 她在陪護丈夫時查出懷孕，因身體狀況不穩接受宮頸環紮手術保胎，之後又獨自扛起大部分看護工作，同時和娘家一起承擔約40萬元醫療與康復費用。

  • 因為丈夫雖已轉出ICU，但仍瘦了40斤、手臂失去知覺、無法自主活動，家庭也面臨工作與醫療壓力；她認為只要丈夫還在，一家人就還有完整生活的希望。

河南

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