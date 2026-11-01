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女坐火車被上鋪手機砸一臉血 對方賠2萬3 她為何還發視頻？

中國新聞組／北京1日電
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女子坐火車被上鋪手機砸一臉血，對方賠2萬3000元，她還發視頻質問鐵路部門到底有...
女子坐火車被上鋪手機砸一臉血，對方賠2萬3000元，她還發視頻質問鐵路部門到底有沒有責任。（取材自觀察者網）

AI摘要

文章摘要整理：

女子在火車臥鋪被上鋪手機砸傷後，已與對方和解獲賠2萬3，但她發視頻是想追問鐵路部門是否也應承擔管理或補充責任。

有女子發視頻稱，她在火車上被上鋪墜落的手機砸傷了眼部，滿臉是血，視頻引發網友對責任畫分的熱議。當事人閆女士表示，上鋪旅客已與她達成一致，一次性給予賠償2萬3000元（人民幣，約3455美元），發布視頻是想了解，此事鐵路部門是否負有責任。

觀察者網報導，12306客服人員表示，因物品保管不當造成其他旅客受傷，責任應該由物品所有人承擔，若是列車工作人員存在失職導致事故發生，則需要承擔相應的責任。

報導指出，閆女士與上鋪旅客到醫院檢查後確定眼部無大礙。考量到眼部可能存在遲發性損傷、疤痕治療及誤工費等後續風險，雙方協商達成了一次性和解協議。

事情到這兒，按理說已經兩清了。但閆女士轉頭把這段經歷發到了網上，一下子引發了軒然大波。很多人第一反應是：上鋪都賠你2萬3了，你還想怎樣？是不是嫌錢不夠，想再訛鐵路一筆？

但閆女士的說法完全不是這麼回事。據報導，她發視頻，根本不是找上鋪乘客的麻煩（對方已賠償）。她是想搞清楚一件事：「我買了票上了你的車，在你車上受的傷，鐵路到底有沒有責任？」她進一步指出，受傷後，列車工作人員曾表示會負責，會陪同她就醫、協助處理。結果到站後，工作人員把她移交給車站就走了。後面從醫院到協商賠償，全是她和上鋪乘客兩人自己弄的。「讓我有點寒心。」

對此，律師指出，依據「民法典」及相關司法解釋，個人隨身物品的保管責任主要在所有人，應由侵權人承擔賠償責任；若鐵路部門未盡到安全提醒或管理職責，則需承擔相應的補充賠償責任。

報導說，事件同時引發了公眾對臥鋪車廂安全隱患的關注。不少乘客表示，下鋪旅客在面對上方墜物時往往處於被動無防備狀態，呼籲鐵路部門加強安全提醒並優化防護設施。目前，關於鐵路部門在此類事故中是否應承擔補充責任，關鍵仍取決於工作人員是否已盡到合規的安全保障與管理義務。

精華 FAQ

  • 她被上鋪旅客掉落的手機砸到眼部後，雙方到醫院檢查確認無大礙，並考量後續醫療、疤痕與誤工風險，最後協商一次性賠償2萬3000元和解。

  • 閆女士表示，發視頻不是要追究上鋪乘客，因為對方已賠償，而是想弄清楚自己在列車上受傷後，鐵路部門是否也有安全管理或補充責任。

  • 12306客服與律師都指出，隨身物品保管不當造成他人受傷，通常先由物品所有人負責；若鐵路工作人員未盡安全提醒或管理義務，才可能承擔相應補充責任。

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