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川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

中國新聞組／北京31日電
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涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

AI摘要

文章摘要整理：

四川成都曾先生在仁壽縣足浴SPA按摩時睡著，醒來發現女技師未經同意提供色情服務，報警後警方已立案調查，會所提出賠償和解但遭拒。

四川成都曾先生在眉山仁壽縣仁縵水療足浴SPA會所按摩時睡著，驚醒發現技師姜女士未經同意，對其「手推」進行色情服務。曾先生制止並報警，警方已立案調查涉嫌賣淫的技師。調解期間會所擬賠償七、八千元遭曾先生拒絕，目前該案警方正在調查中。

都市現場報導，曾先生日前在網上發布視頻，講述了自己在四川省眉山市仁壽縣出差時，在足浴店遇到的一件離譜糟心事。

曾先生表示，10月27日晚他喝了不少酒，28日凌晨1點多，他來到仁壽縣的仁縵水療足浴SPA會所做按摩。一開始按摩過程都挺正常，按著按著，迷迷糊糊的他就睡著了。睡著睡著，他突然感覺下體一陣冰涼，驚醒之後才發現，會所技師姜女士正在他下體上塗抹潤滑油，對他進行「手推」。

曾先生當場制止了技師姜女士的行為，立馬質問對方為什麼要這麼做。姜女士表示「500多元的套餐裡面，本身就包含這項服務」。曾先生又氣又驚，認為這家足浴店打著普通按摩的幌子，暗地裡提供色情服務，屬於典型的掛羊頭賣狗肉。曾先生當場就撥打了110，民警趕到現場後進行了調查取證，目前，仁壽縣公安局普寧派出所已立案，對技師姜女士以涉嫌賣淫開展調查。

曾先生還表示：10月28日上午和下午，普寧派出所的民警還把這家會所的店長和他約到派出所進行調解。會所方面提出，可以賠償七、八千元給曾先生了結此事，但曾先生沒有同意，他向對方提出5~7萬元的賠償要求。

都市現場記者聯繫該會所的前台，工作人員表示，涉事的技師姜女士已經不來店裡上班了，至於人去了哪裡，前台表示並不清楚。隨後，記者撥通了這家會所店長的電話。剛表明採訪來意，對方情緒就十分激動，直接怒懟：關你屁事，你摻和這個事幹嘛？你給我滾開！

據了解，截止目前，平台上還能搜到這家會所的團購套餐，有599元、149元等多款價位。

精華 FAQ

  • 他在仁壽縣一家足浴SPA按摩時睡著，醒來後發現技師姜女士未經同意對他進行「手推」色情服務，並在下體塗抹潤滑油，讓他當場震驚制止。

  • 曾先生報警後，民警到場調查取證，仁壽縣公安局普寧派出所已經立案，並以涉嫌賣淫對涉事技師展開調查，案件目前仍在偵辦中。

  • 調解時會所提出賠償七、八千元，希望私下了結，但曾先生拒絕接受，反而提出5~7萬元賠償要求，因此雙方未能達成一致。

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