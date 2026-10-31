江西13歲女被15歲閨密逼賣淫、染梅毒 10嫖客強姦罪判刑

魏薇的診斷書。(取材自大風新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 江西13歲少女遭同齡閨密團伙逼賣淫並染病，父親申訴4年後，法院終對主謀及10名嫖客依法重判，確立保護幼女與打擊低齡犯罪底線。

江西九江一名13歲少女魏薇遭15歲閨密倪某等人脅迫賣淫 20多次，並不幸染上梅毒與重度憂鬱症 。經過父親魏瀟長達四年的奔走申訴，司法機關對五人作案團伙及10名嫖客全部追究刑事責任。最新進展顯示，九江市潯陽區法院2026年9月對當時未滿16歲的主謀倪某作出一審判決，認定其構成強姦罪共犯，判處有期徒刑五年六個月。

根據華商報大風新聞報導，2022年3月至7月期間，15歲的倪某物色閨密魏薇後，夥同魏某等另外四名未成年人組成團伙，透過非法拘禁、毆打、辱罵及灌下摻雜成分的飲料壓制魏薇，強迫其在九江多地賣淫20多次，並瓜分每筆400元至2000元不等的嫖資。直到同案另一名受害女孩伺機報警，全案才得以曝光。事發後魏薇查出梅毒、支原體感染，精神上確診重度憂鬱症及嚴重失眠，並多次自殘。

涉案團伙中的魏某，2023年底被依強迫賣淫罪與強制侮辱罪判刑六年六個月，其餘三名滿16歲的成員被判三年三個月至五年兩個月不等。而10名嫖客最初辯稱「看不出女孩才13歲」僅受行政處罰，經魏瀟申訴及檢察院啟動立案監督後，法院認定13歲幼女體態特徵明顯，辯詞站不住腳，最終10名嫖客全被依強姦罪判處兩年到五年不等有期徒刑，判決均已生效。

這起未成年同儕惡性侵害案曝光後，許多網友紛紛留言表達震驚與憤怒，直呼「最可怕的惡，有時候就藏在同齡人的圈子裡，家長別只盯著外面的壞人，也要留意孩子身邊的朋友」、「未成年不是違法犯罪的避風港，支持重判惡友與嫖客」；也有網友表示「心疼被害女孩與堅持申訴的父親，希望這份判決能給孩子帶來一點遲到的正義與慰藉」。

對於主謀倪某作案時僅15歲、法律上對強迫賣淫罪不負刑事責任的難題，法院在最新判決中調整適用罪名，認定倪某以暴力直接壓制幼女反抗並促成姦淫，應納入強姦罪共犯進行追責。魏瀟表示，他不停申訴追責並非為了爭輸贏，而是希望判決能撫平女兒心裡的創傷。這項判決也為打擊低齡未成年人惡性犯罪與保護幼女畫下了明確的司法底線。