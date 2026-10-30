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瀋陽高中篩查肺結核 78學生共用針頭 傳有人染愛滋？

中國新聞組／北京30日電
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家長衝學校維權。（視頻截圖）
家長衝學校維權。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

瀋陽康平縣高級中學肺結核篩查出現78名學生共用針頭的醫療違規，引發家長與輿論強烈關注；官方稱檢測無異常，並已介入全面調查與追責。

遼寧省瀋陽市康平縣高級中學近日組織學生進行肺結核篩查時，發生78名學生共用同一個針頭的醫療違規事件，並傳有學生患愛滋、梅毒，引來大批家長衝學校維權。消息曝光後迅速衝上微博熱搜，輿論痛批離譜。儘管當地官方稱對涉事學生首輪專項檢測結果均無異常，前媒體人胡錫進發文質疑事件並非偶然。媒體則呼籲全面調查，「一人一針的醫療底線豈能失守」。

綜合香港01、澎湃新聞報導，事發於10月27日，遼寧瀋陽康平縣高級中學組織學生開展結核病常規皮下試敏（PPD皮試）篩查，期間一名醫護人員違反「一人一針」操作規範，導致多名高一及高二學生共用一個針頭。10月28日，此事經家長反映後曝光，大批家長聞訊後衝往學校交涉，強烈質疑入校體檢人員連臨床最基本的「一人一針一管」原則都未有遵守，要求校方及有關部門公開體檢現場的閉路電視片段。

10月29日，康平縣結核病篩查工作調查組發布通報，稱經認真調查，10月27日，康平縣高級中學組織學生開展結核病常規皮下試敏篩查，一名醫護人員違反「一人一針」操作規範，共涉及78名學生。目前，已對涉及的78名學生開展全員專項檢測，檢測結果均無異常。康平縣成立了專項調查組開展全面調查，將對違規行為依法依規嚴肅處理。

此外，康平縣公安局、衛健局、教育局等部門也已全面介入，對現場醫護人員的資質、涉事外判機構及學校管理責任展開取證調查。

針對網上一度流傳「涉事學校高一年級已有學生患有愛滋病、梅毒」等消息，引發家長恐慌。康平縣政府工作人員向媒體明確澄清，網傳相關傳染病患者在校的說法純屬謠言，呼籲公眾以官方調查結論為準，切勿輕信傳謠。

對此，澎湃新聞發出題為「一人一針的醫療底線豈能失守」評論指出，肺結核篩查本是守護學生健康的一道防線，瀋陽康平縣高級中學的這場篩查，反倒讓健康防線本身變成了風險源，著實諷刺。輿論之所以對此事的反應很大，實在是因為太過於離譜，「一人一針」不僅是醫療流程最基本的操作規範，而且早已入法，此事竟涉及多達78名學生，顯然不是一時疏忽大意造成的，更可能是明知道違反規定，還心存僥倖。

當地雖發通報稱檢測無異常，但被擊穿的安全底線到底該如何縫補，公眾都在拭目以待。

官媒環球時報前總編輯胡錫進也在微博發文稱：「多名學生共用同一個針頭， 真是令人震驚。這都什麼年代了，怎麼還會出這樣的事情。」疑問是：這是該縣唯一混用針頭的情況嗎？這是一個非常偶然的事故，還是在該縣不止一次發生過？如此嚴重的疏漏，必須要敲很響亮的警鐘。

精華 FAQ

  • 康平縣高級中學在結核病PPD皮試篩查時，疑因醫護人員違反一人一針規範，造成78名高一、高二學生共用同一針頭，事件隨後引爆家長與網路輿論。

  • 康平縣通報稱，已對78名涉事學生完成首輪專項檢測，結果均無異常；同時成立專項調查組，並由公安、衛健、教育等部門介入取證，追查責任。

  • 當地政府已明確澄清，網傳校內有愛滋病、梅毒患者的說法屬於謠言，呼籲外界以官方調查結論為準，不要輕信或轉傳未經證實的消息。

微博 胡錫進

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