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江蘇女高管隆胸命喪手術台 7個月花108萬 曾怨「全是坑」

中國新聞組／北京30日電
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丁萍的消費紀錄。（取材自封面新聞）
丁萍的消費紀錄。（取材自封面新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

南通39歲女高管在醫美機構隆胸時疑麻醉過敏抽搐，經搶救仍腦死離世；家屬指控術前檢查與應變不足，並稱機構僅賠45萬元後失聯關門。

江蘇南通一名39歲丁姓女高管在當地一家醫療美容機構接受隆胸手術時，疑似麻醉過敏突發抽搐，該機構自行搶救後送醫，在南通、上海搶救約10天後被宣告腦死離世。家屬質疑該機構私自搶救耽誤了時間，且出事前，女高管生前在該機構7個月充值近108萬（人民幣，下同），並曾抱怨「全是坑」、「再也不想去了」，且該機構僅賠付45萬後就關門跑路。南通市衛健委表示正在對此事件進行調查。

據封面新聞報導，過世的丁萍（化名）是研究所畢業，生前在一家公司從基層做到總經理職位，其父丁先生表示，2025年丁萍在南通一家名為「時尚媽咪」的機構做產後護理，認識了該機構老闆李某，對方主動與丁萍姐妹相稱，並反覆勸說丁萍到「俏十歲」醫療美容機構做項目。今年6月14日下午，女兒出差返回南通，就被「俏十歲」人員從機場接到整形機構，簽訂一系列材料後，開始接受隆胸手術。

丁萍與李某的聊天紀錄。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
丁萍與李某的聊天紀錄。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

手術開始不久，丁萍身體出現異常。南通俏十歲醫療美容有限公司搶救紀錄顯示，丁萍術中突然出現抽搐、呼之不應，考慮是利多卡因（麻醉劑）過敏，立即開展搶救，並撥打120急救電話。18分鐘後，120急救人員到達現場接手搶救，後送往南通市第一人民醫院，後來又轉院到上海搶救了一周，醫院宣告腦死亡，6月24日在家裡離世。

丁先生說，處理喪事期間，家屬發現丁萍7個月內在這家整形機構充值13次，總計消費了將近108萬元，單筆金額在1萬元至20.8萬元之間。

丁萍與李某的聊天紀錄中，李某今年2月份曾請求丁萍，「再給我充點，讓我好好過個年。」丁萍抱怨：「沒錢，都敗完了，以後再也不在那花錢了。我現在還後悔，不值。說不過他們，只會掏空你。」今年4月，李某詢問丁萍是否去了整形機構，丁萍抱怨：「再也不想去了，全是坑。從來沒有一個標準，說出來一堆道理。」、「算倒大霉了，扔了100多萬。」

上海華山醫院出院小結顯示，患者入院診斷缺血缺氧性腦病後遺症、腦積水、系統性紅斑狼瘡。

丁先生認為，「俏十歲」沒有進行詳盡的術前檢查，麻醉手術資質以及不良反應的應對機制缺失，耽誤了搶救時間。丁萍死亡之後，當地衛健委組織雙方簽訂了和解協議，「俏十歲」答應賠償220萬元，但「他們分期支付了45萬元，之後關門跑路了。那個產後護理中心也關門了，聯繫不到人。」女兒出事後留下兩個未成年的孩子，他和老伴在悲痛之下才倉促答應和解。

南通市衛健委工作人員表示，初步調查確認「俏十歲」機構及人員資質齊全，其他問題還在調查中。

精華 FAQ

  • 丁姓女高管在南通一間醫美機構接受隆胸手術後不久出現抽搐、呼之不應，機構先行搶救再送醫，經南通與上海約10天救治後被宣告腦死，6月24日離世。

  • 家屬認為機構術前檢查不夠完整，麻醉手術資質與不良反應應對機制也有問題，且在發生異常後由機構自行搶救，可能耽誤黃金送醫時間。

  • 家屬發現她7個月內充值13次、總額近108萬元，生前還曾留言抱怨「全是坑」與「再也不想去了」；機構後來被指只賠45萬元，之後關門失聯。

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