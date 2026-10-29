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網友打氣留不住… 被家人遺棄的抗癌網紅「夏夏」23歲病逝

中國新聞組／北京29日電
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抗癌網紅「夏夏」。（視頻截圖）
抗癌網紅「夏夏」。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

中國23歲抗癌網紅夏夏因骨肉瘤多次轉移病逝，她在家人缺席下獨自抗癌5年，靠擺攤與自媒體籌醫藥費，感動約300萬網友。

中國23歲的抗癌網紅「夏夏」27日在上海病逝。夏夏在18歲高考後確診為骨肉瘤，確診後遭到家人放棄，父親從未露面，母親也在一年後失去聯繫。夏夏獨自抗癌五年，經歷過六次大手術，右腿截肢後獨立簽字、擺攤籌錢、做自媒體攢藥費、輾轉於醫院。雖有300萬網友為她打氣，但她最終因癌細胞多次轉移離世。她的好友表示，夏夏父母在她臨終前送了最後一程。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合大象新聞、現代快報報導，夏夏的社交帳號28日發布訃告，宣布她於27日晚間8時28分離世，享年23歲。好友沈先生透露，夏夏父母在她臨終前趕到病房，送她最後一程。

數天前，夏夏的病情持續惡化，她一直說很想見奶奶一面。沈先生聯繫了夏夏的姑姑，但是因為奶奶年事已高，無法趕到上海，只能通過視頻和夏夏見了最後一面。「為了和奶奶視頻，她熬了兩天，奶奶最後在視頻裡一直喚著她的乳名，讓她堅持下去。」

夏夏18歲確診骨肉瘤後，面對漫長而艱辛的治療。她接受多次大手術與化療，右腿截肢後仍努力生活，曾在安徽老家擺攤賣手工編織娃娃，靠自己賺取醫藥費。隨著病情惡化，她轉而經營自媒體、透過帶貨籌措治療費，治療費約九成來自外界捐助。

她曾在網路上請求大家留言「公主，請恢復健康」，獲得大量網友打氣。即使癌細胞轉移，她仍積極治療，也曾在熱心人士協助下克服身體障礙登上泰山，並將獲得的善意傳遞給其他病友。

夏夏生前曾說，希望多賺些錢延續生命、好好活在當下。她的故事感動約300萬網友，許多人一路關注她的抗癌歷程。如今她離世，父母趕到病房送別，也讓這段歷經病痛、努力求生並獲得陌生人支持的生命故事，再次引發網友不捨。

抗癌網紅「夏夏」。（視頻截圖）
抗癌網紅「夏夏」。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 夏夏因骨肉瘤病情惡化、癌細胞多次轉移，最終在上海病逝，年僅23歲。她自18歲高考後確診，之後長年與病魔對抗。

  • 她確診後遭家人放棄，父親未露面、母親也失聯，於是靠自己撐過5年治療，期間擺攤賣編織娃娃、經營自媒體並帶貨籌藥費。

  • 夏夏臨終前曾很想見奶奶，因奶奶年邁無法趕到上海，只能透過視頻道別；好友也透露，夏夏父母最後趕到病房，送她最後一程。

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