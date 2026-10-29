我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

紐約州3度調降白卡費率 自閉症機構收入砍半苦撐

中國饒他一命 緬北「電詐美男」逃死刑 原來是立功了

中國新聞組╱北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
被稱為緬北「電詐美男」的魏家少爺魏清濤。(取材自微博)
被稱為緬北「電詐美男」的魏家少爺魏清濤。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

緬北果敢魏家電詐案一審宣判，魏清濤因落網後積極供述、協助破案，從原本可能的死刑中保住性命，但仍被判無期徒刑。

緬北果敢魏家電詐集團案10月13日在福建泉州中級人民法院一審宣判。手握民兵軍權的魏家核心人物魏懷仁等三人被判處死刑，而被稱為緬北「電詐美男」的魏家少爺魏清濤等三人則被判處無期徒刑。外界普遍解讀，魏清濤身為集團首要分子卻能保住性命，關鍵在於落網後認罪悔罪、全力配合警方交代家族罪行，為查清全案立了大功。

根據新浪「大象觀點」與《緬北電詐覆滅紀實》等報導，號稱「電詐美男」的魏清濤1997年出生，父親魏超仁為魏家話事人，叔叔魏懷仁手握邊防營600多名民兵。

魏清濤掛名亨利集團總裁，經常在網路上炫耀豪車、名表與健身照。2023年10月1日凌晨，他入境雲南臨滄南傘口岸附近的酒店時，遭中國特別行動小組破門抓獲，全程僅耗時10分鐘。落網後，他迅速交代問題，並拍攝勸降影片喊話家族親屬與園區頭目放人自首，對瓦解電詐集團產生重要作用。

這起宣判在網路上引發廣大網友熱烈討論。許多網友留言痛批，「長得再帥也掩蓋不了罪惡，害了那麼多家庭，必須受到法律嚴懲」、「靠著包庇電詐撈了幾十億，簡直是血汗錢」；也有網友留言表示，「雖然他靠立功交代保住了性命，但餘生都要在監獄裡贖罪了」。

警方調查顯示，魏家利用政治與軍事影響力建起31個電詐園區，涉詐資金超過50億元、涉賭超過90億元人民幣，並造成中國公民八人死亡。園區內涉及黃賭毒，甚至發生將欠債者槍斃當作結拜「祭品」等極端殘暴案件。辦案專案組四次冒著戰事出境取證，抽調上千名警力走訪上萬名受害人，更在樹林裡挖出四具遭害者的屍骨，最終將犯罪集團繩之以法。

隨著魏家、明家與白家等果敢四大家族頭頭相繼落網，中緬雙方累計已抓獲5.7萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人。本次泉州中院對魏家55名被告分別判處24年至3年不等有期徒刑並沒收財產，不僅宣告了緬北電詐集團的覆滅，也再次向境外犯罪分子釋放出法網恢恢、疏而不漏的強烈信號。

被稱為緬北「電詐美男」的魏家少爺魏清濤。(取材自微博)
被稱為緬北「電詐美男」的魏家少爺魏清濤。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 外界普遍認為，關鍵在於他落網後迅速認罪悔罪，並全力配合警方交代家族罪行，還拍攝勸降影片協助瓦解集團，因此被認定有重大立功表現。

  • 警方調查指出，魏家利用政治與軍事影響力建起31個電詐園區，涉詐資金超過50億元、涉賭超過90億元，並造成中國公民8人死亡，手法極為殘暴。

  • 泉州中院一審對魏家55名被告分別判處24年至3年不等有期徒刑並沒收財產，其中魏懷仁等3人判死刑，魏清濤等3人則判無期徒刑。

死刑

上一則

新疆31歲女欠1700元被限高 證件照「看起來令人發毛」

延伸閱讀

多次舉報太子集團骨幹劉忍 中國反詐網紅「徽劍」遭殺害

多次舉報太子集團骨幹劉忍 中國反詐網紅「徽劍」遭殺害

中反詐網紅「徽劍」失蹤2年找到了…被境外百萬買兇殺害

中反詐網紅「徽劍」失蹤2年找到了…被境外百萬買兇殺害
受賄逾4.36億人民幣 中證監原黨委委員王會民一審判死緩

受賄逾4.36億人民幣 中證監原黨委委員王會民一審判死緩

甘肅幼兒園血鉛案一審 6被告全獲刑 負責人頂格處罰判無期

甘肅幼兒園血鉛案一審 6被告全獲刑 負責人頂格處罰判無期

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱