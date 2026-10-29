中國饒他一命 緬北「電詐美男」逃死刑 原來是立功了

被稱為緬北「電詐美男」的魏家少爺魏清濤。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 緬北果敢魏家電詐案一審宣判，魏清濤因落網後積極供述、協助破案，從原本可能的死刑中保住性命，但仍被判無期徒刑。

緬北果敢魏家電詐集團案10月13日在福建泉州中級人民法院一審宣判。手握民兵軍權的魏家核心人物魏懷仁等三人被判處死刑 ，而被稱為緬北「電詐美男」的魏家少爺魏清濤等三人則被判處無期徒刑。外界普遍解讀，魏清濤身為集團首要分子卻能保住性命，關鍵在於落網後認罪悔罪、全力配合警方交代家族罪行，為查清全案立了大功。

根據新浪「大象觀點」與《緬北電詐覆滅紀實》等報導，號稱「電詐美男」的魏清濤1997年出生，父親魏超仁為魏家話事人，叔叔魏懷仁手握邊防營600多名民兵。

魏清濤掛名亨利集團總裁，經常在網路上炫耀豪車、名表與健身照。2023年10月1日凌晨，他入境雲南臨滄南傘口岸附近的酒店時，遭中國特別行動小組破門抓獲，全程僅耗時10分鐘。落網後，他迅速交代問題，並拍攝勸降影片喊話家族親屬與園區頭目放人自首，對瓦解電詐集團產生重要作用。

這起宣判在網路上引發廣大網友熱烈討論。許多網友留言痛批，「長得再帥也掩蓋不了罪惡，害了那麼多家庭，必須受到法律嚴懲」、「靠著包庇電詐撈了幾十億，簡直是血汗錢」；也有網友留言表示，「雖然他靠立功交代保住了性命，但餘生都要在監獄裡贖罪了」。

警方調查顯示，魏家利用政治與軍事影響力建起31個電詐園區，涉詐資金超過50億元、涉賭超過90億元人民幣，並造成中國公民八人死亡。園區內涉及黃賭毒，甚至發生將欠債者槍斃當作結拜「祭品」等極端殘暴案件。辦案專案組四次冒著戰事出境取證，抽調上千名警力走訪上萬名受害人，更在樹林裡挖出四具遭害者的屍骨，最終將犯罪集團繩之以法。

隨著魏家、明家與白家等果敢四大家族頭頭相繼落網，中緬雙方累計已抓獲5.7萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人。本次泉州中院對魏家55名被告分別判處24年至3年不等有期徒刑並沒收財產，不僅宣告了緬北電詐集團的覆滅，也再次向境外犯罪分子釋放出法網恢恢、疏而不漏的強烈信號。

被稱為緬北「電詐美男」的魏家少爺魏清濤。(取材自微博)