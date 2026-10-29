車險續保被卡 老戲骨董勇批太平洋保險：店大欺客

董勇因車險續保遭卡一個月，發布影片維權。（取材自大風新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 董勇因車險續保遭卡並批評太平洋保險店大欺客，客服與系統問題處理不力，引發網路關注，也暴露出保險公司服務流程與管理漏洞。

知名演員董勇因車險 續保遭卡一個月，9月底在短影音平台發布影片，點名太平洋保險 「店大欺客」並要求退保，引發外界廣泛關注。事件至今過去將近一個月，該公司對於媒體針對其續保服務問題及客戶投訴處理機制的正式採訪，始終未作出任何形式的回應與說明。

根據大風新聞報導，董勇今年8月先行繳納車輛交強險，待商業險進入續保期時上線繳費，系統卻顯示「已投保」致使訂單反覆提交失敗。他致電太平洋財險客服後，被告知「等公司聯繫你」，隨後卻等不到任何回覆；幾經周折聯繫上杭州客服，對方竟不耐煩地回應，「平台有問題，你早聯繫我們啊」，將系統故障責任推給消費者。

問題始終沒有解決，9月29日，董勇在某平台上發布一條視頻，無奈地表示「店大欺客」。雖然後來太平洋財險致電道歉，但董勇明確表示要退保並轉投其他保險公司。

這起老戲骨維權事件在網路上掀起熱烈討論，許多網友留言表達共鳴與不滿，「連演半輩子警察的大明星維權都這麼難，更何況是普通老百姓」、「這種售後服務態度真的讓人心寒，系統出錯還怪顧客不早點聯絡」；也有網友留言指出「不理不睬才是最傷人的，大公司如果只顧賺錢而忽視客戶體驗，遲早會失去大家的信任」。

業內人士分析，車險續保系統出現故障並不罕見，但這類問題許多業務員確實「不愛管」，原因在於客戶若透過線上平台自行續保，業務員無法拿到業績提成，屬於純粹義務服務；即便總部客服將工單派發至分公司，業務人員也常相互推託、拖延處理，最終釀成客戶投訴。

專家指出，平台系統出錯固然難免，但客服人員的跟進態度才是關鍵。面對客戶反映續保受阻與服務瑕疵，太平洋保險至今保持沉默未作答覆，不僅暴露出基層服務流程與內部管理調度的漏洞，也讓這家老牌頭部保險機構的商業信譽面臨嚴峻考驗。