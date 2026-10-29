哈爾濱女出遊被蟲咬 「森林腦炎」住ICU28天 至今仍癱瘓

每年4至10月為蜱蟲活躍期。（取材自都市快報橙柿互動）

AI摘要 文章摘要整理： 哈爾濱29歲女子外出遭蜱蟲叮咬後罹患森林腦炎，經ICU搶救28天仍癱瘓並靠呼吸機維生，疾控同時提醒戶外防蜱措施。

黑龍江哈爾濱一名29歲的常女士，今年6月與丈夫前往伊春戶外遊玩時不幸遭蜱蟲叮咬。雖然返程後即時赴醫院取出蟲體，但半個月後仍突發抽搐與癲癇等症狀，確診為「森林腦炎」。經ICU緊急搶救28天並轉入康復治療，時隔四個多月，常女士如今仍四肢癱瘓、需依賴呼吸機維持生命，醫療費用已高達40萬元人民幣（約6萬美元）。

新京報報導，疾控部門指出，每年4至10月為蜱蟲活躍期。蜱蟲叮咬時會分泌具麻醉成分的唾液，使人難以察覺，並易在交叉叮咬中傳播病原體。其中「森林腦炎」發病極快且危害極大，潛伏期約7至14天，初期症狀酷似感冒，隨後會迅速出現劇烈頭痛、高燒及頸部僵硬，重症者將損害中樞神經，導致肢體癱瘓甚至呼吸衰竭。

針對長期出入林區或熱愛戶外活動的高危人群，疾控專家建議牢記「一穿二塗三檢查」的防護口訣：

一穿：前往草木茂密處應穿著淺色密實長袖衣褲，並扎緊袖口與褲腳塞入襪中，避免皮膚外露。二塗：於裸露皮膚處塗抹含避蚊胺（DEET）等成分的正規驅避劑。三檢查：返家後仔細排查頭皮、耳後等隱蔽部位，並同步檢查隨身衣物與同行寵物 。

若叮咬後數天內出現發燒、頭暈或紅斑等異常症狀，應立即就醫並主動告知蜱蟲接觸史，以利及時診斷治療。