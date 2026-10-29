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新疆31歲女欠1700元被限高 證件照「看起來令人發毛」

中國新聞組／北京29日電
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31歲女子欠1700元被限高公開照片，引發討論。（取材自南方都市報）
31歲女子欠1700元被限高公開照片，引發討論。（取材自南方都市報）

AI摘要

文章摘要整理：

新疆伊寧縣法院因一名31歲女子欠款1700元即發布限高公告並公開證件照，引發網友質疑小額案處理與隱私曝光是否失衡。

近日，新疆伊寧縣人民法院公布最新一批限制高消費人員名單並公開徵集財產線索，其中一名31歲女子因執行標的總額僅1700元人民幣（約255美元）即遭「限高」，且個人證件照被一併公開，消息傳出後迅速在網絡引發廣泛討論。其中有網友歪樓表示，這個證件照太詭異了，法院為何能過審？

綜合媒體報導，針對「小額欠款為何也會被限高」的疑慮，廣東法制盛邦律師事務所高級合夥人鄧剛律師表示，根據「最高人民法院關於限制被執行人高消費及有關消費的若干規定」，限制高消費並未設置最低金額門檻。只要被執行人未按期履行給付義務，法院即有權採取限高措施。鄧律師指出，1700元金額不高，當事人通常具備清償能力，若明明有能力卻刻意失聯、拒不償還，法院依法予以限制高消費完全符合法律規定。

但網友仍表示不解，還藉此抒發自身追討欠款無門的困境，有人留言表示「被欠37萬，法院一直說聯繫不到人」、「欠我們兩百多人、一個多億根本沒人管」。小額案件迅速遭公告限高，與大額欠款追討困難形成的鮮明對比，讓不少民眾感到無奈與雙重標準。

此外，該起公告在網路上還引發了另一項爭議。部分網友認為公告中使用的證件照呈現效果不佳，直言「看起來令人發毛，有點驚悚」，甚至質疑公開此類照片是否過度侵犯個人隱私權。

精華 FAQ

  • 因其未按期履行給付義務，伊寧縣人民法院依法將她列入限制高消費名單。律師指出，限高措施本來就沒有最低金額門檻，因此1700元也可能成為執行依據。

  • 律師表示，只要被執行人未依期限償還，法院就可採取限高措施。1700元雖不高，但若當事人具備清償能力卻失聯或拒還，依法限制高消費並不違規。

  • 除了質疑小額欠款也被迅速限高，網友也批評公告中的證件照效果詭異、令人發毛，並擔心公開照片是否過度侵犯個人隱私，相關討論迅速在網路擴散。

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