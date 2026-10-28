貴州綠帽夫「出獄斬斃妻子」判死緩 法官：死者有一定責任

AI摘要 文章摘要整理： 貴州黔西市劉男因懷疑妻子婚內出軌持刀殺人，一審與二審皆判死刑緩期2年執行並限制減刑，法院並以死者有一定責任作為量刑考量。

中國貴州省黔西市一名劉姓男子，因懷疑張姓妻子婚內出軌，持菜刀連續砍擊妻子頭部，導致張女傷重不治。一審法院以故意殺人罪判處劉男死刑 、緩期2年執行並限制減刑；近日二審法院已作出終審判決，維持原判。

揚子晚報報導，判決書顯示，劉男與張女婚後經營生豬屠宰及銷售生意，育有1名女兒。劉男因銷售死因不明的豬肉，於2024年9月遭刑事拘留，2025年2月被判處有期徒刑6個月。劉男服刑期間，張女曾與其他男子在酒店開房並發生不正當關係。

2025年3月，劉男刑滿釋放後，因張女在KTV工作，兩人多次發生爭吵。同年4月1日，劉男查看張女手機消費紀錄，發現她曾在多家酒店開房，要求查看監視器畫面遭拒後，透過微信 視訊威脅要殺死張女及兩人的女兒。當晚，張女將他勸回家中。

隔天上午10時許，劉男要求張女找親屬陪同查看酒店監視器畫面，雙方再次爭執。劉男隨即拿起家中菜刀，連續砍擊張女頭部數刀。張女父親等人趕抵現場後立即報警並呼叫救護車，但張女仍因傷重，經搶救無效死亡。

劉男事後也持刀傷害自己，企圖自殺。經鑑定，劉男案發時沒有精神疾病，具有完全刑事責任能力。

法院認為，劉男在前罪刑罰執行完畢後5年內再度犯罪，屬於累犯，且殺人手段特別殘忍、罪行極其嚴重，依法應判處死刑。不過，考量張女對案件發生「具有一定責任」，加上劉男歸案後如實供述犯罪事實、認罪悔罪，因此判處死刑、緩期執行並限制減刑。

死者家屬表示，一審庭審時，劉男辯稱是張女先持刀攻擊，他才搶刀反擊。家屬陳女士轉述，劉男曾表示「很後悔做了這件事」，但她強調：「我們絕對不會原諒他。」張女父親表示，家屬曾向檢察院申請抗訴遭駁回，之後劉男提出上訴，如今二審維持原判。