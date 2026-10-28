我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波索納洛敗選後出逃 巴西最高法院澄清未發搜索令

波索納洛搭包機前往厄瓜多 短暫停留後飛往邁阿密

貴州綠帽夫「出獄斬斃妻子」判死緩 法官：死者有一定責任

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

貴州黔西市劉男因懷疑妻子婚內出軌持刀殺人，一審與二審皆判死刑緩期2年執行並限制減刑，法院並以死者有一定責任作為量刑考量。

中國貴州省黔西市一名劉姓男子，因懷疑張姓妻子婚內出軌，持菜刀連續砍擊妻子頭部，導致張女傷重不治。一審法院以故意殺人罪判處劉男死刑、緩期2年執行並限制減刑；近日二審法院已作出終審判決，維持原判。

揚子晚報報導，判決書顯示，劉男與張女婚後經營生豬屠宰及銷售生意，育有1名女兒。劉男因銷售死因不明的豬肉，於2024年9月遭刑事拘留，2025年2月被判處有期徒刑6個月。劉男服刑期間，張女曾與其他男子在酒店開房並發生不正當關係。

2025年3月，劉男刑滿釋放後，因張女在KTV工作，兩人多次發生爭吵。同年4月1日，劉男查看張女手機消費紀錄，發現她曾在多家酒店開房，要求查看監視器畫面遭拒後，透過微信視訊威脅要殺死張女及兩人的女兒。當晚，張女將他勸回家中。

隔天上午10時許，劉男要求張女找親屬陪同查看酒店監視器畫面，雙方再次爭執。劉男隨即拿起家中菜刀，連續砍擊張女頭部數刀。張女父親等人趕抵現場後立即報警並呼叫救護車，但張女仍因傷重，經搶救無效死亡。

劉男事後也持刀傷害自己，企圖自殺。經鑑定，劉男案發時沒有精神疾病，具有完全刑事責任能力。

法院認為，劉男在前罪刑罰執行完畢後5年內再度犯罪，屬於累犯，且殺人手段特別殘忍、罪行極其嚴重，依法應判處死刑。不過，考量張女對案件發生「具有一定責任」，加上劉男歸案後如實供述犯罪事實、認罪悔罪，因此判處死刑、緩期執行並限制減刑。

死者家屬表示，一審庭審時，劉男辯稱是張女先持刀攻擊，他才搶刀反擊。家屬陳女士轉述，劉男曾表示「很後悔做了這件事」，但她強調：「我們絕對不會原諒他。」張女父親表示，家屬曾向檢察院申請抗訴遭駁回，之後劉男提出上訴，如今二審維持原判。

精華 FAQ

  • 判決書指出，劉男在查看妻子手機消費紀錄後，發現其曾多次與他人開房，因懷疑對方婚內出軌而與妻子爭執，最終持菜刀連續砍擊其頭部致死。

  • 法院認為他屬累犯、手段殘忍，依法本應判死刑，但考量死者對事件發生具有一定責任，加上劉男到案後如實供述並認罪悔罪，因此改判死緩並限制減刑。

  • 二審法院維持一審原判，仍判劉男死刑緩期2年執行並限制減刑。死者家屬表示不會原諒他，並提到曾申請抗訴但遭駁回，最後由劉男提起上訴。

微信 死刑

上一則

北京明星熊貓「萌蘭」乾嘔吐白沫 園方通報無異常：安排連夜值守

下一則

中國前國務院副總理劉延東病逝 享壽81歲

延伸閱讀

受賄逾4.36億 證監會前高官王會民一審判死緩

受賄逾4.36億 證監會前高官王會民一審判死緩

台女陳屍日本飯店 同團女客涉無正當理由持刀遭逮捕

台女陳屍日本飯店 同團女客涉無正當理由持刀遭逮捕
整理包／台女河口湖命案逆轉 神祕落軌、詐保殺妻…離奇情節一次看

整理包／台女河口湖命案逆轉 神祕落軌、詐保殺妻…離奇情節一次看
重慶父外出遛狗 2歲童18樓墜亡 母報案追究過失獲受理

重慶父外出遛狗 2歲童18樓墜亡 母報案追究過失獲受理

熱門新聞

兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47

超人氣

更多 >
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
每年可獲千元退休儲蓄補助 國稅局匹配計劃2027上路

每年可獲千元退休儲蓄補助 國稅局匹配計劃2027上路
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%