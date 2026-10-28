為掛婚禮氣球 四川水庫大壩公路竟被「鑽孔」數十個

大壩公路打孔安裝的氣球。(取材自新黃河)

AI摘要 文章摘要整理： 四川瀘縣玉龍湖水庫大壩公路遭村民為婚宴鑽孔固定空飄氣球，水務局發現後立即制止並要求拆除與灌漿，強調不得以喜慶活動危及大壩安全。

「玉龍湖水庫大壩公路是否可以隨意鑽孔，安裝空飄氣球，是不是違規了？」近日，有網友透過「四川省網路群眾工作平台-問政四川」反映，其在瀧州市瀧縣玉龍當湖水庫附近走親戚時，偶遇周邊居民辦婚宴，「他們在大壩公路上鑽了數十個孔洞，放了很多空飄慶賀氣球。這會不會損壞大壩，造成安全隱患？相關部門應該管管。」對此，四川瀘縣水務局回應稱，巡查人員發現後，立即叫停操作並命令馬上拆除。

新黃河報導，「大概有20多個氣球，每個氣球下邊有一個鐵板固定底座，每個底座下至少打兩個孔，用螺絲擰緊固定」，該網友質疑，「鑽那麼多洞是否符合規定，是否需要進行審批？隨意打孔，會不會造成大壩不穩定，存在安全問題？」

對此，瀘縣水務局回應，10月4日下午水庫大壩附近有村民辦酒席，為酒席營造氛圍，村民私自在三溪口水庫（玉龍湖水庫）二副壩公路上鑽孔安裝了空飄氣球。水庫大壩巡查人員發現後，立即叫停操作並命令馬上拆除。

瀘縣水務局表示，根據「水庫大壩安全管理條例」第13條「禁止在大壩管理和保護範圍內進行爆破、打井、採石、採礦、挖沙、取土、修墳等危害大壩安全的活動」的規定，對鑽孔人員進行了批評教育，並要求將鑽孔部位進行灌漿處理。

報導指出，為婚宴喜慶營造氛圍可以理解，但任何氛圍營造都不能以公共安全為代價。

報導說，玉龍湖水庫大壩公路上鑽孔固定空飄氣球，看似「小事」，實則觸碰大壩安全紅線。大壩安全攸關下游群眾生命財產安全，任何鑽孔、取土等行為都可能影響壩體穩定和防滲。相關部門及時叫停、命令拆除並灌漿處理值得肯定，但更需加強日常巡查和普法宣傳，讓「大壩管理範圍內禁止危害大壩安全活動」成為共識。