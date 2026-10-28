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生前多次舉報太子集團劉忍 反詐網紅「徽劍」遭買兇殺害

中國新聞組╱北京28日電
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太子集團陳志犯罪集團骨幹劉忍被從柬埔寨押解回國。(取自人民日報)
太子集團陳志犯罪集團骨幹劉忍被從柬埔寨押解回國。(取自人民日報)

AI摘要

文章摘要整理：

反詐網紅「徽劍」吳愷生前舉報太子集團骨幹劉忍後，遭境外指使者買兇擄走、毆打並棄屍江西山上，主犯已被判死緩，幕後主使仍未曝光。

反詐網紅「徽劍」曾持續揭露緬北及柬埔寨電騙內幕，擁有數十萬粉絲，其微信公眾號停更後，一度傳出他因敲詐勒索被捕。有媒體近日披露，他早於2024年遭人擄走及毆打，遺體體被丟棄在江西一處山上。主犯收取境外人士指使犯案，被判死刑、緩期兩年執行，二審維持原判。

據界面新聞報導，「徽劍」本名吳愷，微信公眾號擁有數十萬粉絲，停更後一度傳出他因敲詐勒索被捕。2024年11月13日，江西贛州定南縣村民在山上發現其遺體。

2024年8月，吳愷公開舉報柬埔寨太子集團骨幹、柬埔寨安徽商會會長劉忍，指控他涉嫌暴力放貸、收取保護費及經營電騙園區等。劉忍其後發聲明，逐項否認，稱內容屬「惡意造謠、無端汙衊」。多位民間反詐人士表示，吳愷「算是第一個指名道姓公開指控劉忍的自媒體人」。

吳愷友人老安稱，吳愷遇害前一個多月，劉忍手下曾向其朋友打聽吳愷在中國的住址，但遭拒絕。

法庭裁定書顯示，2024年10月，趙冰在Telegram接下網名「少校」的人發布的劫持任務，要求擄走吳愷、逼問公眾號幕後主使及刪除文章，酬金由最初30萬元增至100萬元。同年11月10日，數名男子冒充警察，在惠州大亞灣一個停車場擄走吳愷，再將他押往惠東及河源。趙冰依照「少校」指示逼問、刪文，並多次毆打吳愷。

翌日，趙冰將吳愷帶到江西定南縣山上，踢向其頭頸部，令他昏迷，再以枯草覆蓋，棄於山上。兩天後，村民發現其遺體。鑑定顯示，他死於頭面部外傷引致的顱內出血。老安另稱，吳愷遇害後，有人刻意向其支付寶轉入1.1萬元，再利用收款截圖散播他涉嫌犯罪被捕的說法，掩飾其遇害事實。

惠州市中級人民法院於2025年12月裁定趙冰故意傷害罪成，判處死刑、緩期兩年執行，其餘被告分別被判囚。廣東省高院認為，案件屬針對反詐人士的有組織劫持及傷害，社會危害性嚴重，應從嚴懲處，於2026年8月12日駁回所有上訴。但對於發布任務及支付酬金的「少校」，官方仍未公布其真實身分。

2026年6月17日，公安部通報，劉忍為陳志（太子集團）特大跨境犯罪集團重要骨幹成員，涉嫌網路賭博、電信詐騙、非法拘禁、故意傷害等多項罪名，已被押解回中國。老安說，吳愷的父母已過世，失聯後長期無人知曉，無人為他發聲。「現在（劉忍）人回來了，證明他舉報的都是真的。」

反詐網紅「徽劍」吳愷曾持續揭露緬北及柬埔寨電騙內幕，擁有數十萬粉絲，遭太子集團骨...
反詐網紅「徽劍」吳愷曾持續揭露緬北及柬埔寨電騙內幕，擁有數十萬粉絲，遭太子集團骨幹劉忍買兇殺害。(取自微信)

精華 FAQ

  • 他長期以自媒體揭露緬北、柬埔寨電騙內幕，並在2024年8月公開指控劉忍涉暴力放貸、收保護費與經營電騙園區，因此被視為遭報復的核心對象。

  • 裁定書顯示，趙冰受Telegram上名為「少校」的人指使，冒充警察在惠州擄走吳愷，逼問並刪文後多次毆打，最後在江西定南縣山上將其踢昏棄屍。

  • 趙冰已因故意傷害罪被判死緩，其餘被告也分別判囚，廣東高院並駁回上訴；但真正下令行兇、支付酬金的「少校」身分仍未公開。

微信 死刑 柬埔寨

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