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安徽女赴泰失踨 母：女兒稱被拐緬甸電詐園區 遭強行轉走50萬

中國新聞組／北京28日電
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警方出具的立案回執。（取材自揚子晚報）
警方出具的立案回執。（取材自揚子晚報）

AI摘要

文章摘要整理：

安徽阜南女子楊苗赴泰後失聯，母親稱她疑被帶至緬甸電詐園區並遭轉走50萬元，園方還曾索討贖金；另有廣州女子赴泰見網友後失聯，警方均已介入。

安徽阜南女子楊苗赴泰國後失聯近3個月，楊苗的母親田女士27日表示，女兒7月30日赴泰旅遊後失聯，曾稱自己被綁至緬甸妙瓦底一處電詐園區；目前，阜南縣公安局已就此事立案調查。

揚子晚報報導，田女士表示，楊苗今年36歲，此前曾在泰國工作，也開過公司；這次楊苗赴泰是受朋友邀請，但具體是哪位朋友邀請的，母親並不清楚。

田女士指出，女兒抵達泰國當日便被帶走。 8月初，女兒還可以與家屬視訊通話，但通話時兩側有人看守。田女士稱，女兒曾告訴她，自己帳戶內50萬元（人民幣，下同，約7.5萬美元）被對方強行轉走。得知此事後，她曾在視訊通話時與「綁匪」理論，隨後女兒遭到毆打。此後，母女再未進行視訊通話。但女兒曾向其他家屬發送「救救我」的求救訊息。

田女士稱，園區曾向家屬索取贖金，最初提出35萬元，經協商降至20萬元，最後降至13萬元。由於家中經濟困難，她始終未能籌齊贖金。十多天前，對方曾透過女兒的微信詢問家屬是否籌到錢。

田女士提供的「立案告知書」顯示，2026年9月7日，田女士就楊苗被非法拘禁一事向阜南縣公安局報案。經審查，警方決定立案，辦案單位為阜南縣公安局城北派出所。

另據大眾網引述紅星新聞報導，27歲廣州符姓女子赴泰國見網友失聯，朋友周先生表示，符女10月23日從廣州搭乘航班飛往曼谷，計畫前往清邁見網友，此前這名男網友曾答應送她一部iPhone 18，她也親手製作禮物前往泰國，沒想到在到達清邁後失聯。

周先生說，好友曾勸阻她，但沒有成功。目前國內警方已介入調查，家屬也正計畫前往泰國尋求當地警方協助。

精華 FAQ

  • 楊苗7月30日赴泰旅遊後失聯，8月初曾與家屬視訊，但通話時兩側有人看守。母親稱她曾表示被帶到緬甸妙瓦底電詐園區，且後續疑遭毆打，之後便再未能正常聯絡。

  • 田女士表示，女兒帳戶內約50萬元人民幣被對方強行轉走。園區其後又向家屬索取贖金，最初要35萬元，經協商降到20萬元，最後降至13萬元，但家屬仍未湊齊。

  • 內文另提到27歲廣州符姓女子赴泰國見網友後失聯，她10月23日飛往曼谷再前往清邁，抵達後便失去聯絡。朋友與家屬已報警，國內警方介入，並計畫向泰國警方求助。

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