壽司郎又爆食安爭議 食物傳送帶驚見活鼠 武漢店停業

食物傳送帶現活鼠，壽司郎門店停業整頓。(取材自國際金融報)

AI摘要 文章摘要整理： 武漢壽司郎門店遭消費者指稱傳送帶上出現活鼠，品牌隨即停業整頓並配合調查；事件也再度凸顯壽司郎近期頻傳的食安與現場管理問題。

有多名消費者24日反映，在日本 知名平價連鎖店「壽司郎」湖北武漢 楚河漢街門店用餐時，店內食物傳送帶上出現活體老鼠，引發熱議，隨後相關話題登上熱搜。壽司郎中國26日回應稱，涉事門店已立即停業整頓，對相關食材、器具進行了全面廢棄與清洗消毒，並聯繫專業防治公司到店徹底排查布控。不過，有中媒指出，若網紅品牌管理體系沒有跟上，「排隊神話」還能撐多久？

觀察者網報導，消費者發文稱，24日在武漢楚河漢街壽司郎用餐時，發現活鼠在傳送帶上竄動。事後，門店經理僅協商免單，未提出其他賠償方案，也拒絕提供消費憑據及監控畫面。

壽司郎中國26日表示，門店已停業整頓，相關食材、器具全面廢棄並清洗消毒，也已安排專業防治公司進行排查，目前正配合市場監管部門調查。

報導指出，這並非壽司郎首次爆發食安爭議。今年3月，北京門店金槍魚刺身被指疑有寄生蟲卵，品牌稱同批次食材送檢後未檢出寄生蟲。4月，杭州門店因餐具清洗、專間管理等問題遭罰款；浙江監管部門突擊檢查12家門店，半數不合格。截至10月26日，黑貓投訴平台涉及壽司郎的投訴累計117條。此外，今年8月廣州門店有兒童將腳踩在直飲水龍頭上，9月北京門店則有家長在餐桌上替孩子接小便，均引發輿論關注。

據報導，壽司郎曾以排隊熱潮引發關注，北京首店開業排隊逾1500桌，上海首店排隊最長達14小時。然而，隨著門店快速擴張，食安與現場管理問題接連浮現。品牌能否維持人氣，除了展店速度，也考驗管理體系能否跟上。