中反詐網紅「徽劍」失蹤2年找到了…被境外百萬買兇殺害

反詐博主「徽劍」疑遭百萬雇凶殺害。（取材自柬單網）

AI摘要 文章摘要整理： 中國反詐博主「徽劍」因揭發電詐與黑幕，疑遭境外勢力雇兇報復，先被假警察押走後虐殺棄屍，警方已迅速破案並重判主嫌。

中國知名反詐博主「徽劍」（本名吳愷）2024年突然失蹤，近日，知名博主花總在X平台爆料，「徽劍」已遭境外中國商人花費100萬元人民幣雇兇綁架殺害。消息一出，登上微博 熱搜。

吳愷的微信 公眾號長期揭露緬北、柬埔寨 電詐內幕，擁有數十萬追蹤者。

2024年8月，吳愷公開發文，指控柬埔寨太子集團骨幹、柬埔寨安徽商會會長劉忍涉嫌賭場暴力放貸、毆打致死裝修老板、收取商鋪保護費、運營電詐園區、武裝化跨國犯罪等。這是劉忍首次被公開舉報。

數日後，劉忍以柬埔寨安徽商會名義發布嚴正聲明逐條否認，稱爆料為「惡意造謠、無端污蔑」。

界面新聞取得的法院文書顯示，暱稱「少校」的人在Telegram發布懸賞，並提供吳愷住址、照片與車牌。2024年11月10日，吳愷在廣東惠州遭假警察押走，被逼刪文，期間遭毆打、拔指甲，11日在江西定南縣山上被踢昏後棄置，兩天後由村民發現遺體。

鑑定意見顯示，吳愷因頭面部外傷致蛛網膜下腔出血及硬膜下出血死亡。

案發後，有人刻意轉帳1.1萬元至吳愷帳戶，在網路散播他「被警方帶走」的假消息。與吳愷相識多年的友人老安（化名）稱，吳愷有幾十萬粉絲，帳號長期斷更必然有人追問，把被害包裝成「被抓」，以此迷惑公眾。

警方十天內將涉案十餘人全數逮捕。惠州中級法院一審以故意傷害罪判處主嫌趙冰死緩，其餘共犯分別判處1年3個月至8年徒刑。廣東高院認為針對反詐人士的犯罪應從嚴懲處，不因賠償取得諒解而減刑，駁回全部上訴。

不過，出資買兇的「少校」身分至今未公開。中國公安部今年6月宣布，劉忍涉嫌電信詐騙、故意傷害等罪，已被押解回國。

劉忍出席商會活動。（取材自柬埔寨商業觀察）