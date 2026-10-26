杭州媽提領40萬 要幫讀大學的兒子辦婚事 女兒立馬報警

圖為王女士取出的現金。(取材自杭州日報)

AI摘要 文章摘要整理： 杭州一名母親欲提領40萬元稱供兒子婚事使用，女兒報警後，警方查出款項其實與四川親屬遭遇的電信詐騙有關，最終成功攔阻。

媽媽拿出40萬元(人民幣，下同)現金，聲稱要為仍在讀大學的兒子準備年底結婚費用，女兒察覺事情不單純，趕緊報警。浙江杭州警方深入調查後發現，這筆錢竟與一場跨省電信詐騙有關，及時攔下即將交付的40萬元，避免一家人多年積蓄落入詐騙集團 手中。

杭州日報報導，杭州市臨平區公安分局南苑派出所近日發現，王女士的銀行帳戶出現異常取現情況，金額高達40萬元。警方聯繫查證時，王女士表示，兒子交了女友，雙方家長準備年底商談婚事，這筆錢是預留的結婚費用。面對警方反詐提醒，她堅稱沒有遇到可疑狀況，隨即匆忙掛斷電話。

民警隨後聯繫王女士的女兒小孫（化名）。小孫證實弟弟確實正在談戀愛、商量婚事，卻不知道母親準備了40萬元現金。警方提醒她留意母親的狀況及資金去向。

10月20日，小孫緊急報警，表示母親準備的錢可能另有用途，並非給弟弟結婚，而是要借給身在四川老家的舅舅做生意，且即將交給不明人士。警方迅速找到母女倆，帶回派出所了解情況。

王女士起初仍堅稱沒有受騙，解釋弟弟交代不要外傳借錢一事，但當警方要求提供弟弟的聯絡方式時，她卻不願配合。經民警長時間勸說，她才坦言，弟弟確實向她籌錢，對方只說生意急需資金，並要求她等通知，在指定時間、地點把現金交給「專人」。

警方隨即聯繫遠在四川廣元的王先生，揭開騙局。原來，王先生2個月前在網路認識一名女子，發展成網戀後，依對方指示下載陌生App，投入資金經營所謂的「跨境電商」。案發前，他想退出並取回款項，平台客服卻聲稱銀行卡號填錯、帳戶遭凍結，必須先準備40萬元「解凍保證金」，才能取回所有資金，還表示會派人上門收款。

急於拿回投資的王先生信以為真，才向姊姊借錢，卻隱瞞真正用途。警方拆解詐騙手法，要求他停止充值、繳納解凍金，並向當地公安機關報案。

臨平警方啟動跨省協作，將線索轉交廣元警方，展開調查及追贓挽損工作。王女士終於醒悟，並在警方陪同下將40萬元全數存回銀行。她感慨說：「這40萬元是我一點點攢下來的積蓄，一想到萬一被騙走，我都不知道該怎麼辦。」

圖為警方陪同王女士將40萬元現金存回銀行。(取材自杭州日報)