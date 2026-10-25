上海女閃婚2個月就離 20年後前夫為何分走130萬？
上海智力障礙女子20年前閃婚又離婚，近年公租房拆遷後，前夫依離婚協議成功分走約130萬元補償款，引發親友質疑婚姻疑似為拆遷利益設局。
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上海智力障礙女子20年前閃婚又離婚，近年公租房拆遷後，前夫依離婚協議成功分走約130萬元補償款，引發親友質疑婚姻疑似為拆遷利益設局。
上海一名63歲陳姓女子自幼有智力障礙，2005年經介紹認識蔡姓男子僅一、兩天便結婚，不到兩個月又離婚，兩人從未共同生活，甚至沒牽過手。未料近20年後，陳女名下公租房遭徵收，前夫竟提告分走約130萬元人民幣（約18.3萬美元）補償款，讓親友憤憤不平。
看看新聞報導，陳女原在上海市黃浦區麵筋弄擁有一套公租房，2024年房屋拆遷徵收，獲得約325萬元人民幣補償款。不料，離婚近20年的蔡姓前夫提起訴訟，最終獲判分得四成、約130萬元。由於補償款一度因訴訟遭凍結，陳女生活陷入困境。
陳女1988年首次結婚並育有一子，2002年離婚。2005年，她經人介紹認識比自己小13歲的蔡男，雙方認識僅一、兩天便登記結婚。
陳女透露，婚後兩人從未一起生活，甚至連手都沒牽過。然而，結婚沒幾天，蔡男便將戶籍遷入陳女位於面筋弄的公租房，不到兩個月又突然提出離婚。
雙方當時簽署的離婚協議載明，陳女同意將公租房承租權轉讓給蔡男，並遷出戶籍。陳女表示，協議由男方事先寫好，她未仔細閱讀便簽名，根本不知道內容。
記者多次試圖聯繫蔡男查證，但對方直接掛斷電話，拒絕回應。
離婚後，陳女並未實際轉讓承租權，也未遷出戶籍。蔡男曾提告要求履行離婚協議，卻在訴訟途中撤告。直到2024年房屋徵收，蔡男再次提告要求分配補償款，並獲法院支持。
陳女親友懷疑，這段短暫婚姻是為了騙取拆遷利益而設下的圈套，但未能在訴訟中推翻相關協議。
案件關鍵在於，陳女雖自幼有智力障礙，卻一直未接受正式鑑定，直到2019年才經精神衛生中心及相關部門確認患有精神發育遲滯、智力殘疾。
親友解釋，過去從未將陳女視為「病人」，因此沒有想到要安排鑑定。
法院判決指出，事隔多年才取得的診斷紀錄，不足以證明陳女在2005年簽署協議時，屬於無民事行為能力或限制民事行為能力者。
法律界人士提醒，認知能力有缺陷者，可能在親友不知情的情況下結婚或處分財產，家屬若發現類似情形，應及早透過法律程序保障當事人權益。
兩人只認識1、2天就結婚，婚後也沒有共同生活，甚至沒牽過手，不到2個月就離婚。這段婚姻時間極短，且與一般夫妻生活型態完全不同。 因離婚協議載明陳女同意轉讓公租房承租權給蔡男，法院後來認定該協議有效。房屋2024年徵收後，蔡男據此提告，最終分得約4成、約130萬元。 法院認為，陳女直到2019年才取得精神發育遲滯、智力殘疾的診斷紀錄，無法直接證明她在2005年簽協議時已屬無民事行為能力或限制民事行為能力。
精華 FAQ
兩人只認識1、2天就結婚，婚後也沒有共同生活，甚至沒牽過手，不到2個月就離婚。這段婚姻時間極短，且與一般夫妻生活型態完全不同。
因離婚協議載明陳女同意轉讓公租房承租權給蔡男，法院後來認定該協議有效。房屋2024年徵收後，蔡男據此提告，最終分得約4成、約130萬元。
法院認為，陳女直到2019年才取得精神發育遲滯、智力殘疾的診斷紀錄，無法直接證明她在2005年簽協議時已屬無民事行為能力或限制民事行為能力。
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