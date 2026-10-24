問界M9車毀人亡 被撞燈桿僅掉漆成打卡點

新能源車「問界」日前高速撞擊陝西路邊一根燈桿，車起火人亡。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 問界M9在陝西神木市闖紅燈高速撞上燈桿後起火，司機死亡。

問界M9在陝西神木市闖紅燈高速撞上燈桿後起火，司機死亡。 重點二： 問界聲明稱事故時為人工駕駛，車速139.1公里，否認電池爆燃。

問界聲明稱事故時為人工駕駛，車速139.1公里，否認電池爆燃。 重點三：燈桿因外觀受損成網紅打卡點，後又被圍擋整修引發爭議。

一輛由華為 鴻蒙智行與賽力斯汽車共同打造的新能源車品牌「問界」M9轎車，近日在陝西榆林神木市以每小時139公里速度高速撞上路邊信號燈桿，車毀人亡，而被撞的燈桿僅掉了點漆，幾乎完好，全網驚嘆神蹟，戲稱「1000萬（人民幣，下同）以內最好的桿子」，紛紛趕赴打卡，讓燈桿成網紅景點。但隨後燈桿被以「整修」為名圍擋，引發網友嘲諷：「繼尊界煞車踏板斷裂禁言之後，又想一手遮天？」

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據觀察者網報導，事發在10月17日深夜，一輛問界汽車在陝西榆林神木市一處路口闖紅燈後撞上信號燈桿後起火，當地警方表示，事發車上僅司機一人，已遇難，原因調查中。事發後，網上對事故原因諸多揣測，有網友將此事與此前發生的尊界被「懂車帝」踢爆煞車踏板支架連三斷事件相提並論，質疑華為造車又出包。而此事直至問界於10月21日發布事故說明，又引發關注。

問界在聲明中說，事發時車輛處於人工駕駛狀態，行經交匯路口時車速為139.1公里/小時，事發路段限速50公里/小時，駕駛員撞上路口設置的方形交通燈立柱，碰撞之後引發車輛起火，強調「車輛在事發前的行駛狀態沒有檢測到任何異常故障」，否認「電池爆燃」、「智駕撞擊」等網路流傳的事故猜測。

問界並指出，碰撞發生後，車輛緊急呼叫（eCALL）系統即時觸發並接通，問界道路救援中心協助開展救援；目前問界正在全力配合相關部門開展事故調查工作。

網傳被該輛問界撞上的信號燈桿已因事故倒塌毀損，不過陝西神木市交管大隊工作人員回應稱，事發後交通燈柱全程沒有斷裂倒塌，車輛碰撞後燃起明火，持續燃燒的高溫將交通燈柱內部線路燒至短路，金屬材質的燈柱外殼被明火燻烤出現大面積變色。

有自媒體發文稱，若真如問界所說的速度，撞擊時長以0.1秒計算，那麼當時這根燈桿承擔了相當於高達115.8噸的撞擊力量，卻只是受了輕傷，掉了點漆，實在不可思議，讓人嘆為觀止。隨即有愈來愈多的網友趕往當地想要「見識一下這根「1000萬以內最好的桿子」，現場擠滿趕來打卡的民眾。

不過在人潮出現後的第二天，這根網紅燈桿被以整修為名圍了起來不讓看，接著是搜狐汽車疑因最先發布撞擊視頻被微博禁言15天，澎湃新聞對此事故進行的靈魂拷問文章也疑「被消失」，引來大批網友不滿，紛紛想起此前尊界煞車踏板支架斷裂事件後，相關視頻和新華社等報導都疑「被下架」，質疑「遙遙領先」的國貨之光華為又想「一手遮天」。但這些說法未獲相關單位回應。

被撞擊的燈桿僅掉了點漆，幾乎完好，後成為打卡熱點。(視頻截圖)

成為打卡熱點的燈桿現在被圍了起來。(取材自微博)