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江西13歲女賣媽媽2條金項鍊 店家沒聯繫家長就熔化 下場慘了

中國新聞組／北京23日電
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江西13歲少女擅自賣掉母親的兩條金項鍊，店家未經家長同意便當場熔化，引發爭議。(...
江西13歲少女擅自賣掉母親的兩條金項鍊，店家未經家長同意便當場熔化，引發爭議。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

江西13歲少女私自將母親2條金項鍊賣給金店，店家未確認家長同意便熔化，母親要求返還後引發法律爭議，最後雙方已和解。

江西一名13歲少女擅自將母親的兩條金項鍊賣給金店，店家未經家長同意，當場將項鍊熔化。母親得知後氣憤表示，兩條項鍊價值逾1萬元（人民幣，下同），要求店家原封不動歸還，雙方因此發生爭議。

據青島新聞網報導，事件發生在江西省新餘市，涉事少女目前就讀初二，日前將家中兩條金項鍊帶到老鳳祥銀樓恆太城店出售。店家收購後，直接在少女面前將項鍊熔化，過程中未向其母親確認是否同意交易。

少女母親表示，兩條金項鍊估計價值1萬多元，女兒年僅13歲，根本無權自行處置如此貴重的財物。她強調，自己絕不會同意熔化項鍊，要求店家將原物歸還。

對此，涉事金店工作人員解釋，交易時曾主動提出聯繫家長，但少女聲稱項鍊是母親給她的，不需要再聯絡，因此店家未進一步核實，便完成收購及熔金程序。

事件引發未成年人能否自行出售貴重財物的法律爭議。根據中國法律，13歲屬於限制民事行為能力人，出售黃金項鍊涉及大額財產處分，明顯超出其年齡及智力可獨立處理的範圍，必須取得監護人同意或事後追認。

法律分析指出，少女單方面宣稱項鍊是母親贈送，並不代表家長同意出售。若監護人拒絕追認，交易依法無效，金店不能僅憑未成年人的口頭說法，免除核實監護人意願的責任。

交易一旦被認定無效，店家原則上須返還財物，但由於兩條項鍊已被熔化，無法恢復原狀，通常須以折價方式補償。過去天津寶坻區法院也曾審理類似案件，認定未成年人私自出售黃金的交易無效，商家須返還財物或折價賠償。

據報導，涉事家長與金店目前已達成和解，但具體處理方式及賠償金額未公開。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於13歲未成年人是否能自行出售母親的貴重金項鍊，以及金店未核實監護人意願就收購並熔化，是否應負法律責任，因此引發討論。

  • 店家表示，交易時曾主動提議聯繫家長，但少女稱項鍊是母親給她的，不必再聯絡，因此店方未進一步核實，就完成收購與熔金程序。

  • 法律分析指出，13歲屬限制民事行為能力人，單獨出售大額財物通常需監護人同意或事後追認；若家長拒絕追認，交易可能無效，店家原則上須返還，無法返還時多以折價賠償。

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