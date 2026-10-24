我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

浙江女發現行蹤常被同事精準掌握 翻看監控發現了貓膩

中國新聞組／北京24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女子發現行蹤常被同事精準掌握，發現同事和兄弟各自偷偷在她車上裝GPS；示意圖。（...
女子發現行蹤常被同事精準掌握，發現同事和兄弟各自偷偷在她車上裝GPS；示意圖。（取材自寧波晚報）

AI摘要

文章摘要整理：

浙江象山一起私裝GPS跟蹤案中，女子遭同事與其兄弟各自非法監控，檢方依證據認定非共同犯罪，並在賠償和解後分別作出起訴、不起訴及行政罰處理。

近日，浙江省象山縣檢察院辦理了一起侵犯公民個人信息案，周姓女子發現行蹤常被同事精準掌握，翻看監控發現貓膩，原來同事和其親兄弟各自偷偷在她車上裝GPS，二人卻互不知情，上演了一齣雙重跟蹤的鬧劇。檢察機關認定兩人非共同犯罪，分別處理。

綜合寧波晚報、環球網報導，2025年12月，周女士因懷疑遭人跟蹤而報警。監控顯示，同事高某甲的弟弟高某乙曾深夜在她的車底擺弄。警方調查後發現，兄弟兩人竟各自購買GPS定位器，先後裝在同一輛車上，卻沒有事先商量。

高某甲因私人感情糾葛猜忌周女士的社交往來，私裝定位器並透過手機應用程式查看她的行蹤，還花錢雇出租車尾隨。高某乙則因懷疑周女士將單位客戶介紹到別處，為查證線索而自行購買GPS。兩人動機不同，卻各自以違法方式取得周女士的行蹤資訊。

2026年4月，公安機關將案件移送象山縣檢察院審查起訴。檢察官比對網購紀錄、定位軟體登入日誌、聊天紀錄及監控影像，確認兩套設備的品牌、購買時間及登入帳號均不同，也沒有兄弟共謀的證據，因此認定兩人不構成共同犯罪。

辦案另一難題是定位器每隔一至五分鐘便回報位置，產生上萬筆資料。依司法解釋，非法取得行蹤軌跡50條以上屬「情節嚴重」，500條以上則屬「情節特別嚴重」，最高可判七年有期徒刑。檢察官與技術人員剔除車輛靜止、訊號漂移及重複資料後，認定高某甲取得有效軌跡400餘條，高某乙100餘條。

兄弟兩人事後共同賠償周女士16萬元人民幣(約24萬美元)並取得諒解。法院5月25日判處高某甲有期徒刑2年、緩刑2年4個月，並處罰金5000元；檢察院8月14日對高某乙作出不起訴處理，並於同月28日啟動行刑反向銜接，建議公安機關予以行政處罰。近日，公安機關依法對高某乙罰款3000元。

精華 FAQ

  • 檢方比對購買紀錄、登入日誌、聊天與監控後發現，兩套GPS設備品牌、時間與帳號都不同，也沒有事先商量或共同分工的證據，因此認定兩人是各自犯案，並非共同犯罪。

  • 高某甲因私人感情糾葛猜忌周女士的交往情況，除了裝定位器還雇車尾隨；高某乙則懷疑她轉介客戶到別處，想自行查證線索，兩人動機不同但都違法取得行蹤資訊。

  • 高某甲因取得400餘條有效軌跡被判有期徒刑2年、緩刑2年4個月並罰金5000元；高某乙獲不起訴後，檢方啟動行刑反向銜接，公安再對其罰款3000元。

租車

上一則

江西女遊香港PO「真實感受」平反6大刻板印象 但被1問題氣死

下一則

中國在香港發23.2億美元國債超購3.43倍 分析揭多項原因

延伸閱讀

廈門婦偷裝監控 拍下夫與多女上床 「鐵證」到法院竟無效

廈門婦偷裝監控 拍下夫與多女上床 「鐵證」到法院竟無效
成都男租車後失聯 半年後GPS竟在境外上線 咋回事？

成都男租車後失聯 半年後GPS竟在境外上線 咋回事？
搶不到票拉男友當「黃牛」江蘇追星女自製外掛軟體搶票 下場出爐

搶不到票拉男友當「黃牛」江蘇追星女自製外掛軟體搶票 下場出爐
又見中國跨境鎮壓 台相聲演員黃逸豪遭假車禍撞傷

又見中國跨境鎮壓 台相聲演員黃逸豪遭假車禍撞傷

熱門新聞

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷