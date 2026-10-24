浙江女發現行蹤常被同事精準掌握 翻看監控發現了貓膩

女子發現行蹤常被同事精準掌握，發現同事和兄弟各自偷偷在她車上裝GPS；示意圖。（取材自寧波晚報）

AI摘要 文章摘要整理： 浙江象山一起私裝GPS跟蹤案中，女子遭同事與其兄弟各自非法監控，檢方依證據認定非共同犯罪，並在賠償和解後分別作出起訴、不起訴及行政罰處理。

近日，浙江省象山縣檢察院辦理了一起侵犯公民個人信息案，周姓女子發現行蹤常被同事精準掌握，翻看監控發現貓膩，原來同事和其親兄弟各自偷偷在她車上裝GPS，二人卻互不知情，上演了一齣雙重跟蹤的鬧劇。檢察機關認定兩人非共同犯罪，分別處理。

綜合寧波晚報、環球網報導，2025年12月，周女士因懷疑遭人跟蹤而報警。監控顯示，同事高某甲的弟弟高某乙曾深夜在她的車底擺弄。警方調查後發現，兄弟兩人竟各自購買GPS定位器，先後裝在同一輛車上，卻沒有事先商量。

高某甲因私人感情糾葛猜忌周女士的社交往來，私裝定位器並透過手機應用程式查看她的行蹤，還花錢雇出租車 尾隨。高某乙則因懷疑周女士將單位客戶介紹到別處，為查證線索而自行購買GPS。兩人動機不同，卻各自以違法方式取得周女士的行蹤資訊。

2026年4月，公安機關將案件移送象山縣檢察院審查起訴。檢察官比對網購紀錄、定位軟體登入日誌、聊天紀錄及監控影像，確認兩套設備的品牌、購買時間及登入帳號均不同，也沒有兄弟共謀的證據，因此認定兩人不構成共同犯罪。

辦案另一難題是定位器每隔一至五分鐘便回報位置，產生上萬筆資料。依司法解釋，非法取得行蹤軌跡50條以上屬「情節嚴重」，500條以上則屬「情節特別嚴重」，最高可判七年有期徒刑。檢察官與技術人員剔除車輛靜止、訊號漂移及重複資料後，認定高某甲取得有效軌跡400餘條，高某乙100餘條。

兄弟兩人事後共同賠償周女士16萬元人民幣(約24萬美元)並取得諒解。法院5月25日判處高某甲有期徒刑2年、緩刑2年4個月，並處罰金5000元；檢察院8月14日對高某乙作出不起訴處理，並於同月28日啟動行刑反向銜接，建議公安機關予以行政處罰。近日，公安機關依法對高某乙罰款3000元。