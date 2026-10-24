我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

假送貨真招嫖？哈囉順風車訂單留言藏「妹子賺外快」暗語

中國新聞組／北京24日
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈囉順風車平台近日再爆「涉黃」問題；示意圖。（取材自極目新聞）
哈囉順風車平台近日再爆「涉黃」問題；示意圖。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

哈囉順風車被爆有用「送貨」訂單搭配留言暗語引流招嫖，平台已封禁涉事帳號並稱屬新型灰產，顯示留言區審核仍有漏洞。

哈囉順風車平台近日再爆「涉黃」引流漏洞，河南新鄉一名車主接單時發現有乘客以「送貨」為名發布訂單，並於留言區附帶疑似招嫖暗語與聯繫方式。哈囉方面22日回應表示，此屬一種新型灰產行為，平台堅決打擊，已對涉事帳號持續監控並進行核查；然而此類套路已非首次出現，暴露平台風控機制對留言區審核存在短板。

新京報報導，早在2019年便有山東棗莊網友爆料，哈囉順風車「附近乘客」列表中，出現大量將出發地、目的地填寫為「老公不在家一個人太寂寞」等帶有暗示性文字的偽裝帳號。當時哈囉山東地區工作人員確認情況屬實，並實施永久封禁涉事帳號及上線更嚴格的後台校驗機制。

與上次事件有所不同的是，此次涉黃更加隱蔽。

涉事訂單以「送貨」為名，疑似招嫖信息藏在留言區，而且相關信息更加隱晦，使用的是一些暗語片段。這說明，灰產吸取了以前被查的教訓，規避了訂單起點與終點、用戶暱稱等常規審核重點，選擇在相對低調的留言區下手。

就產品的設計定位而言，順風車天然具有弱社交屬性，這一產品頻頻涉黃，說明不法分子已盯上了這一特點。此次涉事留言中，同時出現「願分攤高速費」與招嫖暗語「xxx女下海賺外快高xxx」，不法分子將正常功能話術與違規內容做了混雜。

哈囉順風車22日表示，這是一種新型灰產行為，平台堅決打擊。目前，哈囉已對發布該違規訂單的帳號進行了封禁處理。

精華 FAQ

  • 涉事者以「送貨」名義發布訂單，並在留言區塞入招嫖暗語與聯繫方式，利用平台正常功能掩護違規引流，手法比過去更隱蔽。

  • 哈囉回應稱這是新型灰產行為，已對發布違規訂單的帳號封禁，並對相關帳號持續監控與核查，表態會堅決打擊。

  • 因為不法分子已避開出發地、目的地與暱稱等常規審核點，轉而在留言區以暗語操作，顯示平台對低調內容的審核與攔截仍有短板。

河南

上一則

中國在香港發23.2億美元國債超購3.43倍 分析揭多項原因

下一則

「沒留活路」… 男登四川小貢嘎雪山 救命口糧被拿光 鞋遭換走

延伸閱讀

順風車司機一路睡 乘客無奈接手開車 對方還照收車費

順風車司機一路睡 乘客無奈接手開車 對方還照收車費
尊界V800「煞車門」 一場輿論風暴揭平台、企業、政府權力關係

尊界V800「煞車門」 一場輿論風暴揭平台、企業、政府權力關係
中國整頓網路涉軍亂象：AI軍隊爽劇、假退役軍人直播帶貨

中國整頓網路涉軍亂象：AI軍隊爽劇、假退役軍人直播帶貨
高端網約車「曾日賺1300元」 洛城華人：現在有時整天沒單

高端網約車「曾日賺1300元」 洛城華人：現在有時整天沒單

熱門新聞

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷