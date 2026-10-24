假送貨真招嫖？哈囉順風車訂單留言藏「妹子賺外快」暗語

哈囉順風車平台近日再爆「涉黃」問題；示意圖。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 哈囉順風車被爆有用「送貨」訂單搭配留言暗語引流招嫖，平台已封禁涉事帳號並稱屬新型灰產，顯示留言區審核仍有漏洞。

哈囉順風車平台近日再爆「涉黃」引流漏洞，河南 新鄉一名車主接單時發現有乘客以「送貨」為名發布訂單，並於留言區附帶疑似招嫖暗語與聯繫方式。哈囉方面22日回應表示，此屬一種新型灰產行為，平台堅決打擊，已對涉事帳號持續監控並進行核查；然而此類套路已非首次出現，暴露平台風控機制對留言區審核存在短板。

新京報報導，早在2019年便有山東棗莊網友爆料，哈囉順風車「附近乘客」列表中，出現大量將出發地、目的地填寫為「老公不在家一個人太寂寞」等帶有暗示性文字的偽裝帳號。當時哈囉山東地區工作人員確認情況屬實，並實施永久封禁涉事帳號及上線更嚴格的後台校驗機制。

與上次事件有所不同的是，此次涉黃更加隱蔽。

涉事訂單以「送貨」為名，疑似招嫖信息藏在留言區，而且相關信息更加隱晦，使用的是一些暗語片段。這說明，灰產吸取了以前被查的教訓，規避了訂單起點與終點、用戶暱稱等常規審核重點，選擇在相對低調的留言區下手。

就產品的設計定位而言，順風車天然具有弱社交屬性，這一產品頻頻涉黃，說明不法分子已盯上了這一特點。此次涉事留言中，同時出現「願分攤高速費」與招嫖暗語「xxx女下海賺外快高xxx」，不法分子將正常功能話術與違規內容做了混雜。

哈囉順風車22日表示，這是一種新型灰產行為，平台堅決打擊。目前，哈囉已對發布該違規訂單的帳號進行了封禁處理。