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中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國新聞組／北京24日電
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兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

AI摘要

文章摘要整理：

瀋陽外賣騎手劉先生與美國女子漢娜因送餐結緣，認識5個月後閃婚，如今卻因文化與生活差異，結婚1年7個月後決定離婚。

學歷小學畢業的劉姓外賣騎手，因為送拌麵給美國女子漢娜，兩人擦出火花，認識5個月閃婚。不過，這段猶如電視劇的浪漫故事，在結婚1年7個月後，近期將畫下句點。劉先生稱他和美國妻子真心相愛，但雙方文化差異，漸漸無法互相包容，兩人決定近期離婚。對於有人質疑他與美國妻子結婚是為了拿綠卡，劉先生說，他剛結婚時不知道什麼是綠卡，結婚也不是為了起號。

據極目新聞報導，近日，曾因送外賣結緣美國妻子的遼寧瀋陽外賣騎手劉先生發視頻稱，兩人由於文化差異等原因已經正式準備離婚。劉先生說，他和妻子漢娜是真心相愛，離婚也是雙方和平商議的結果，「曾經我以為有愛情就夠了，沒想到最後還是抵不過現實。」目前他和美國妻子已經正式準備離婚，再過兩個月兩人將在遼寧撫順辦理離婚手續。

兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

劉先生表示，他的妻子漢娜已經離開東北，目前在杭州當老師。他們離婚的原因是文化差異，「主要是我們語言不通，有時候通過翻譯軟件也不能完全理解對方，而且生活飲食愛好等方方面面都不一樣，比如我喜歡吃東北菜，她更喜歡吃甜食和披薩。」

兩人在戀愛時曾以為，只要有愛什麼都可以被包容，但結婚後發現終究抵不過現實，「剛在一起時衝動結了婚，但婚後我們慢慢發現了彼此的不同點，漸漸也不能做到互相包容。」

在評論區有不少網友懷疑其結婚的目的，有人質疑他與美國妻子結婚是為了拿綠卡，也有人認為他結婚就是為了起號。

對此，劉先生回應稱，他和漢娜是真心相愛的，並不存在虛假婚姻，更不存在某些網友說的出軌等情況，「我只有小學畢業，剛結婚的時候都不知道什麼是綠卡。」他和漢娜離婚也是雙方和平商議的結果，兩人都希望對方能夠自由，「我們商議的結果就是離開了對大家都好，互相也不耽誤。」

漢娜對此表示，她目前還在中國，計畫明年夏天返回美國。對於她和劉先生離婚一事，她並不想過多回應。

劉先生和漢娜於2024年11月6日相識，當時漢娜在外賣平台上點了一份拌麵，劉先生到她所在的渾南區一公寓送餐，兩人在公寓的電梯裡相遇，劉先生跟漢娜打招呼，說了一句「Hello，I love you.」漢娜聽到後笑了。

2025年1月份，劉先生鼓起勇氣買了一枚鑽戒，在地鐵站向漢娜當眾求婚，「雖然我們認識的時間不是很久，但我感覺她非常善良，她就是我要找的那個人。」

2025年3月28日，劉先生和漢娜在撫順老家正式舉辦了婚禮，雖然漢娜的父母在美國沒有到現場，但還是以視頻的方式向他們送上了祝福。外傳漢娜是美國博士，但未獲她證實。

精華 FAQ

  • 兩人於2024年11月6日因外賣送餐結識，劉先生在電梯裡向漢娜打招呼後互有好感。2025年1月他買鑽戒求婚，3月28日在撫順舉辦婚禮。

  • 劉先生表示，主要是文化差異與生活習慣不同，像語言不通、翻譯也難完全理解彼此，飲食上他愛東北菜、她喜歡甜食和披薩，久而久之難以互相包容。

  • 不少網友懷疑他是為了綠卡或起號才結婚，但劉先生否認，稱自己小學畢業，當時根本不知道綠卡是什麼，也強調婚姻沒有虛假成分，離婚是雙方和平決定。

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