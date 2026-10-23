男童偷拿超市一瓶飲料 被父親送到派出所「自首」 網友吵翻

民警讓男童拿了拿手銙。（取材自南方都市報）

AI摘要 文章摘要整理： 湖北一名父親發現兒子偷拿超市飲料後，帶他到派出所接受教育，民警還讓男童感受手銬並道歉賠償，事件引發網友對管教方式的熱議。

湖北一名父親發現自己在小學就讀的兒子從超市偷了一瓶飲料，氣得拿著一把戒尺，拉著兒子進派出所「自首」。不僅如此，民警除機會教育，還當場拿出一副手銙讓這名年約七、八歲的男童拿著，告誡他「勿以惡小而為之」，長大若犯罪，就要戴上。

這起事件經媒體報導後，網友吵成一團，不少網民稱讚男童父親三觀正、教得好，也有網民認為男童父親和民警的教育方式會給男童留下心理陰影，更多則質疑「一個小學生連買一瓶紅茶的錢都沒有？」

據南方都市報報導，湖北「平安宜昌」消息，10月15日傍晚6時許，伍家崗區公安分局向陽派出所接警大廳，走進了一對父子，父親手中緊攥著一把戒尺，對值班民警說：「孩子在超市拿了瓶飲料沒付錢，我帶他來『自首』。」

男童父親手拿戒尺將男童帶到派出所「自首」。（取材自南方都市報）

男童父親表示，當天放學途中，兒子路過小區門口的超市時，趁店主招呼其他顧客的間隙，從門口冷藏櫃裡拿了一瓶冰紅茶，悄悄塞進衣服裡帶回了家，自以為藏得隱蔽，沒想到很快就被他發現了。

得知原委後，這名父親做出了一個出人意料的決定：牽著孩子的手直奔派出所。在父親看來，哪怕只是一瓶幾塊錢的飲料，也不能讓孩子形成「不經允許偷拿別人東西無所謂」 的認知。

了解事情經過後，值班民警男童叫到身旁，蹲下身看著孩子的眼睛說：「勿以惡小而為之，今天拿一瓶飲料是小事，可一旦養成了習慣，長大了就可能犯下大錯。」

說著，民警拿出一副手銬放在男童的手上，並說：「你現在年紀小，犯了錯還有改正的機會，等你到16歲、18歲，再犯錯誤戴上它，就不是今天這樣的性質了。」男童看著點了點頭。

教育結束後，民警陪同父子二人返回了超市，在父親的堅持下，男童掏出自己攢下的零花錢交到店主手中，為自己的行為承擔賠償，並向店主道歉，最終得到了店主的諒解。

此事經報導後迅速登上熱搜，網民吵翻。不少網民認為這是「好父親、好民警」的「硬核」教育，稱讚父親不護短、不打罵，用行動讓孩子明白「有些路一步都不能偏」，是「最該上熱搜的教育範本」。民警讓孩子親手感受手銬的重量而非直接銬上，這種方式既有震懾又有溫度。

也有許多網民提出擔憂，認為讓七、八歲孩子感受手銬可能給孩子留下心理陰影，怕做錯事長出的是非觀，怕穿制服的人長出的則可能只是躲避技巧；並憂心對「送派出所」式教育是否會被複製為模板的討論。

不過更多網民問的是：「一個小學生怎麼連一瓶飲料都沒錢買？」，質疑其父母過度限制孩子的零花錢。但這部分未獲當事人證實。