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搶不到票拉男友當「黃牛」江蘇追星女自製外掛軟體搶票 下場出爐

中國新聞組／北京23日電
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文章摘要整理：

江蘇鎮江偵破一起非法搶票案，陳女團伙以外掛程式大量代搶演唱會門票，累計獲利近600萬元，主嫌與技術人員已被判刑。

熱門演唱會門票往往一開賣就被秒殺，網路上的黃牛聲稱能「高價代搶」、「保證取票」。江蘇鎮江檢察機關近日公布一起網路非法搶票案，一個犯罪團伙利用外掛軟體突破購票平台限制，形成「非法搶票產業鏈」，搶購2萬多張演出門票，非法獲利近600萬元（人民幣，下同，約89萬美元），旺季時單月獲利可達百萬。

央視新聞報導，該案件源於2024年4月，鎮江警方接獲消費者舉報，指出熱門演唱會門票在官方平台一票難求，網路商店「女友的代拍小店」卻加價400至1000元出售，並宣稱使用專業軟體代搶，成功率超過85%，未搶到可全額退款。

警方調查發現，網店實際控制人是陝西的陳姓女子，她因為喜歡看演出，大學時期陸續加入了多個「黃牛群」，後來她發現黃牛商機龐大，找來男友張某一起做起搶票生意。

起初，陳女和男友透過創建多個帳號人工搶票，後來結識程式設計師孫某，由孫某針對不同購票平台設計外掛軟體，透過爬蟲技術繞過預訂流程及人機驗證，自動登入、取得演出資訊並定時或循環下單。孫某還找來弟弟一起入夥，陳女和男友負責承接客戶訂單、線上加價銷售，孫某和弟弟則組成技術團隊，形成一條非法搶票產業鏈。

辦案人員指出，這些搶票軟體能在一台電腦上同時登入上百個帳號，甚至可以設置「毫秒」間隔自動搶票，速度遠超普通消費者手動購票；孫某還會持續更新軟體，以應對購票平台的系統升級。

陳女與孫某約定，門票加價所得由雙方平分、按月結算，演出旺季時，團伙單月獲利接近100萬元，總非法獲利超過595萬元。

2024年9月，鎮江警方逮捕陳女等四名嫌疑人，並查扣手機、電腦及大量包含個人資料的購票紀錄。陳女到案後提供線索，警方進一步偵破其他黃牛，另抓獲45名嫌疑人。

2026年7月，陳女、孫某等十名被告人分別遭判刑。其中，孫某因非法獲取計算機信息系統數據罪，被判有期徒刑三年、緩刑三年三個月，並處罰金14萬元；陳女同罪被判有期徒刑兩年四個月、緩刑兩年六個月，並處罰金12萬元，兩人違法所得均予沒收。張某及孫某弟弟等39人仍在進一步偵查，等待移交審查。

精華 FAQ

  • 案件起於2024年4月，消費者向鎮江警方舉報，稱官方平台一票難求，但網店卻以加價方式販售門票，還宣稱可用專業軟體代搶並高機率成功。

  • 陳女與男友先以多帳號人工搶票，後找來程式設計師孫某開發外掛，透過爬蟲繞過流程與驗證，自動登入、查票、下單，並能同時操控上百個帳號。

  • 2026年7月，孫某與陳女等10人先後被判刑，並處罰金及沒收違法所得；張某、孫某弟弟等39人則仍在進一步偵查，等待移送審查起訴。

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