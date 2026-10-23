南韓講師涉殺害分屍中國女留學生 複雜四角關係曝光

南韓法院公布的鄭昌盛資料，首度曝光了他的長相。（取材自瀟湘晨報）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓大邱地方法院開庭審理中國籍講師鄭昌盛殺害並分屍中國女留學生案，檢方指其涉複雜四角關係、偽裝失蹤與虛報警情以掩蓋罪行。

中國籍大學講師鄭昌盛（31歲）因涉嫌殺害並分屍中國女留學生 文文（化名）、損毀遺體被起訴，案件首次在南韓 開庭審理，案情細節也曝光。據報導，鄭昌盛已有一名女留學生女友，同時又於今年3月和同校在讀碩士、25歲的文文（化名）發展戀情，鄭昌盛對兩名女方互相隱瞞對方的存在，刻意不讓兩段戀情對外曝光。由於被害女留學生在中國也有男友，4人複雜關係傳回引發中國網民譁然。

據瀟湘晨報報導，近日，南韓大邱地方法院刑事13部庭審理鄭昌盛涉嫌殺人、損毀、遺棄、隱匿屍體，以及利用欺詐手段妨礙公務一案。鄭昌盛的辯護律師對指控事實暫不表態，稱尚未充分審閱案卷，決定在下一次庭審時再提交具體主張與證據意見。

鄭男曾身穿女裝棄屍。（取材自瀟湘晨報）

審判長蔡熙仁詢問鄭昌盛能否用韓語溝通，他回答：「複雜內容不行，基礎交流沒問題。」鄭昌盛身著淺土黃色囚服，佩戴口罩、眼鏡出庭。庭審過程中，他多次摘下眼鏡又重新戴上，一度紅了眼眶。

檢方指控顯示，鄭昌盛此前曾騷擾多名女留學生，遭校方舉報後受到其他教授警告。他一直擔心和女留學生的交往曝光會給自己帶來不利後果，在和一名女留學生交往期間，又於今年3月和同校在讀碩士、25歲中國女留學生文文（化名）發展戀情。調查顯示，鄭昌盛對兩名女方互相隱瞞對方的存在，刻意不讓兩段戀情對外曝光。

8月20日清晨5時30分左右，在慶尚北道慶山市河陽邑自己的單間公寓內，鄭昌盛與文文發生爭執。文文稱要在畢業典禮上向學校揭發二人關係，鄭昌盛暴怒，先是掐住文文脖子後鬆手；文文仍表示要曝光此事，鄭昌盛決意行兇，於早上6時許持續掐頸約3分鐘，致其死亡。

為掩蓋罪行，鄭昌盛在8月21日起兩天內，持兇器分六次損毀遺體；8月21日至24日，又分七次將遺體殘骸，分別丟棄在慶北慶山、慶州、尚州，大邱八公山以及京畿道軍浦市一帶的垃圾場、山野、路邊。他還涉嫌在當月24日將部分遺體藏匿在自家陽台和廚房儲物櫃中。

調查顯示，案發當日，鄭昌盛換上被害人衣物、偽裝成女性，搭乘出租車前往東大邱站，刻意讓監控拍下自己的身影，製造被害人離家失蹤的假象，隨後返回家中。

次日傍晚7時許，他向警方虛假報案，謊稱「中國朋友外出購物後失聯」。受這份虛假報案誤導，慶山警察署失蹤調查組民警直至當月24日一直在開展失蹤搜尋工作。

由於有報導稱受害者在中國有一名交往多年的男友，如今案情細節曝光了複雜的「四角關係」，引發中國網民譁然，紛紛留言：「原來這兩個人都是同時交往兩個人啊」，「真是雙向奔赴了」，「出軌的殺出軌的？」，「果然是在撒謊，根本不是什麼女的要求結婚而殺人」，「就算是四角關係也不該殺人」。