順風車司機一路睡 乘客無奈接手開車 對方還照收車費

杭州一名女子稱，叫了一輛順風車從上海回杭州，沒想到上車沒多久，司機就說自己睏了，要乘客開車。（取材自小強熱線浙江教科）

AI摘要 文章摘要整理： 杭州女子搭順風車返家，司機途中睡覺並要求乘客代開，還臨時收取高速費，經投訴與媒體介入後平台認定屬違規並退還車費。

杭州一名女子和姑姑近日叫了一輛順風車從上海回杭州，沒想到，司機半路說自己睏了，讓她們來開車，剛動完手術的姑姑只好硬著頭皮開上了。結果兩個多小時的路程，女子的姑姑就開了一個半小時，司機一路睡到目的地，車費還全額照收，讓女子相當不滿。

據小強熱線浙江教科報導，杭州女子小鄭姑娘近日求助媒體，說10月17日晚上10點，她在高德平台叫了一輛順風車回杭州，預付了160多元（人民幣，下同）車費。司機接到她們才開了不到5分鐘，說車子沒電了。「他本來應該提前充好電再接單，結果用我們的時間充電，充到11點多。」小鄭說，當時時間太晚，就沒有計較。

可司機上路開了沒一會兒，又說自己睏了。「他突然轉過頭問我們有沒有駕照，有駕照就上，他吃不消了。當時在高速上，我沒辦法直接跟他理論。我姑姑一直開油車，但剛做完腸胃鏡手術沒幾天，動過刀。司機一直在勸，當時已經晚上11點多，我們只想回家睡覺，出於無奈，姑姑就開上了。」

更離譜的是，司機原本承諾到了服務區換人，結果一睡就是一個多小時。「下了高速之後，又從高速路口開到我們臨平區的家裡，姑姑開了三分之二的車程，車費還是我全程付的。」

讓小鄭難以接受的還有高速費。下高速時有個68元的高速費，司機讓她們掏手機付錢。「如果全程都是他開，這個錢我們願意出。但他到高速路口讓我們付，我姑姑跟他理論，他說我們出50，他出18，好像以為自己做了天大的好事。」最終，司機承擔了68元高速費。

回到家後，小鄭愈想愈氣，向高德平台投訴。平台答覆：只賠20元代金券。經媒體聯繫高德官方客服，對方表示：「平台非常重視安全駕駛，您說的這個行為屬於車主違規行為。」確認司機違規後，平台會進行處罰。後來平台表示，車費已全額退給了小鄭。

順風車本質是私人小客車合乘，屬於分攤出行成本的互助行為。按照平台規則，高速費這類額外費用需在下單前由雙方協商確認，行程中臨時提出收費要求屬於違規。小鄭則稱，司機事先並未提及這筆費用。