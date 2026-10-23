「像幾百頭氂牛跑」 西藏那曲7級地震16死54傷 氣溫低救援難

西藏那曲市巴青縣7.0級地震已造成16人遇難。(取材自西藏日報)

AI摘要 文章摘要整理： 西藏那曲市巴青縣發生7.0級淺層地震，已致16死54傷、339戶房屋受損，當地餘震不斷且夜間低溫，救援正加速展開。

22日晚10時33分，西藏那曲市巴青縣發生7.0級地震 ，是今年以來中國最大地震，由於震源深度僅10公里，目前已造成16人遇難54人受傷，房屋倒塌及受損情況339戶；震中瑪如鄉辦公樓牆體開裂，地震局啟動三級應急響應，救援力量已挺進災區，但當地入夜氣溫低於攝氏零度，救援困難。親歷者形容地震「像有幾百頭氂牛同時奔跑」、「房子震得嘎嘎叫」，目前已發生413次餘震，民眾睡夢中驚醒後全都跑出戶外避難，不敢再回家。

據新華社，西藏那曲市巴青縣7.0地震，震源深度10公里，是今年以來中國最大地震，上次7級地震是2024年1月23日發生在新疆 烏什的7.1地震，也是青藏高原地區五年多來最強地震。那曲全市、拉薩、林芝、昌都及青海玉樹一帶震感明顯，巴青縣全部十個鄉鎮均有震感。

民眾出外避難。(取材自微博)

地震發生後，國務院抗震救災指揮部副總指揮、應急管理部部長張成中立即視訊調度當地情況，要求盡快核實災情，全力做好搶險救援。拉薩消防救援機動支隊那曲大隊派出前突小組攜帶生命探測儀、破拆、支護等救援裝備前往地震災區，救援物資正在送達受災區域。

除人員死傷，巴青縣縣城電力中斷、信號不暢；瑪如鄉、崗切鄉震感強烈並有房屋開裂。巴青居民李先生說，自己當時在睡覺，地震來時震感很強烈，房子都被震得「嘎嘎」響，很多人都跑出來，自己打算找個空曠的地方在車上過夜。

「一開始是電腦自己在搖，我還沒反應過來，緊接著感覺整棟樓都晃了起來，短短四、五秒，連著晃了三下。」在那曲市工作的浙江人王先生表示，地震發生時他正在加班，他說，這是他在西藏工作生活十多年以來感受最明顯的一次。「當時晃動還沒停下，隔壁同事邊跑邊喊大家撤離。」王先生說，一瞬間，幾乎整棟樓的人都跑出了房間，「有的是跑到車裡避險，還有的轉移到了室外的空曠地帶。」

「突然一陣劇烈的響動，恍惚間感覺像有幾百頭氂牛同時奔跑。」巴青縣雜色鎮格如塘村群眾尊智次成說，地震發生時，一家人已經睡下。他被驚醒後，又聽到屋內櫃子和木柱嘎吱作響，意識到是地震，隨即叫醒身旁熟睡的八旬老父親，攙扶他往門外跑。這時，其他房間的家人也陸續跑出家門。因擔心當晚還有餘震，一家人安排老父親睡到車裡，其他人準備在院子裡將就過一夜。

西藏那曲市巴青縣7.0級地震已造成16人遇難，索縣消防救援大隊23日到達巴青縣崗切鄉納貢村，搶險搜救。(新華社)