愛貓一記「後腿踹」 廣東女凌晨痛醒 送醫後緊急開刀
廣東惠州一名女子被家中貓咪踹中腹部後，隔日凌晨痛醒送醫，確診右側卵巢黃體囊腫破裂，院方緊急開刀並順利出院。
AI摘要
文章摘要整理：
廣東惠州一名女子被家中貓咪踹中腹部後，隔日凌晨痛醒送醫，確診右側卵巢黃體囊腫破裂，院方緊急開刀並順利出院。
貓咪的一記後腿踹，竟踹出險情。廣東惠州朱姓女子日前被家中愛貓踹中腹部，她原本不以為意，沒想到次日被劇痛疼醒，緊急送醫後確診為右側卵巢黃體囊腫破裂。經院方緊急手術後已順利出院。
極目新聞報導，朱女士家住惠州惠東縣，家中養有一只6歲的貓，體重約12斤。日前因家中有陌生人來訪，貓出現應激反應。「我當時握著牠的前肢，牠是用後肢踹我的，肚子上皮破了，有兩道抓痕，還感覺肚子隱隱作痛。」朱女士表示，當時她並未太在意，直到次日凌晨被疼醒，才意識到情況不妙，緊急打電話求救。
「打止痛針、做CT，然後直接進了手術室。」經過檢查，朱女士確診為右側卵巢黃體囊腫破裂，好在醫護人員救治及時，她已於18日出院回家。
接診的惠東縣人民醫院婦科主治醫師周惠潔指出，卵巢黃體囊腫在月經後半周期體積增大、張力升高且最為脆弱，此次正是遭到貓咪踹擊的外力誘發破裂出血。
醫師說明，黃體囊腫破裂後果取決於出血量與速度，少量出血可保守治療，但出血量大恐致失血性休克甚至危及生命。朱女士病情危急，醫院開通綠色通道，緊急行腹腔鏡探查術，術中清除盆腹腔積血及血凝塊1000毫升，並完成腹腔鏡下卵巢黃體囊腫剔除、修補術，同時輸注同型懸浮紅細胞2單位、血漿400毫升。
醫師也提醒女性在月經後半周期應加強腹部保護，避免寵物撲跳、劇烈運動及用力排便，若外力撞擊後突發下腹痛應及時就醫。
朱女士因家中有陌生人來訪，貓咪出現應激反應，當時她握住貓的前肢，遭後肢踹中腹部，還留下抓痕；起初僅隱隱作痛，直到次日凌晨被劇痛疼醒才緊急求助。 她經檢查確診為右側卵巢黃體囊腫破裂，院方立即開通綠色通道，進行腹腔鏡探查與囊腫剔除修補，並清除約1000毫升積血，同時輸血2單位與血漿400毫升。 醫師指出黃體囊腫在月經後半周期較脆弱，外力撞擊可能誘發破裂出血，若出血量大恐致失血性休克。女性應避免寵物撲跳、劇烈運動與用力排便，外力撞擊後若下腹痛要及時就醫。
精華 FAQ
朱女士因家中有陌生人來訪，貓咪出現應激反應，當時她握住貓的前肢，遭後肢踹中腹部，還留下抓痕；起初僅隱隱作痛，直到次日凌晨被劇痛疼醒才緊急求助。
她經檢查確診為右側卵巢黃體囊腫破裂，院方立即開通綠色通道，進行腹腔鏡探查與囊腫剔除修補，並清除約1000毫升積血，同時輸血2單位與血漿400毫升。
醫師指出黃體囊腫在月經後半周期較脆弱，外力撞擊可能誘發破裂出血，若出血量大恐致失血性休克。女性應避免寵物撲跳、劇烈運動與用力排便，外力撞擊後若下腹痛要及時就醫。
上一則