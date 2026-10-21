21歲驢友高反、命喪稻城亞丁 死前說「餓了」還解鎖手機

事發現場。(取材自中國新聞周刊)

AI摘要 文章摘要整理： 21歲男子小陳在稻城亞丁非法穿越大環線時嚴重高反受困，經徒步者與官方救援接力後仍在轉運途中身亡，事件也引發有償救援與高原救援成本的討論。

擁有川西徒步經驗的21歲男子小陳，穿越四川稻城亞丁大環線期間，因嚴重高原反應受困於海拔4500米處「至少三天三夜」，歷經帳篷失溫、多方徒步接力搜救、官方跨越三座4700米埡口施救，以及高昂轉運成本的艱難拉鋸後，仍在轉運途中不幸離世。當地警方與工作人員證實，事發地點屬於未開發管控區域，男子是非法穿越。

中國新聞周刊報導，死者友人林青指出，遇難男子小陳有豐富川西徒步經驗，並非外界猜測的「戶外小白」。小陳於10月6日從景區進入亞丁大環線，攜帶了6天物資。

徒步者「夜色」與「白馬」於11日陸續從馬幫及背包客口中得知前方有驢友受困。12日上午，「白馬」等人抵達海拔近4500米的雜巴拉埡口下方帳篷，發現小陳嚴重脫水、失溫且意識模糊，僅能「一個詞一個詞往外蹦」。

現場匯聚了10多位徒步者、馬幫及僧人，眾人合力進行葡萄糖灌食與吸氧急救，經過短暫的吸氧和補充能量，小陳的狀態有所恢復，主動表達「餓了，想吃點東西」，並解開了手機鎖屏密碼。驢友們順利聯繫上了他的父親。隨後，家屬傳達消息指官方救援隊已出發並攜帶醫生，眾人便先行撤離。

救援隊包括5名消防員、2名醫生、2名向導，沒有馬匹協助，徒步翻越3個海拔4700米埡口，12日下午5時多抵達帳篷施救。

13日清晨，「夜色」攜藥趕到時，現場只剩遺留物品；他出山後得知，男子在轉運至呷洛牛場途中離世。「夜色」稱，當時被告知因費用未落實，救援隊只能徒步，並估算9人騎馬兩天約需9000元，但此說未獲消防等救援單位證實。

對於馬幫有償救援的爭議，「白馬」表示不清楚家屬與馬幫的溝通細節，且沿線涉及多個村落、通訊信號不佳。他指出，把半昏迷的患者綁在馬背上可能加速死亡，傷員轉運通常需4人抬運，艱難路段可能需8至12人輪換。

另據紅星新聞報導，參與救援的人員稱，下撤途中男子母親曾轉帳1萬元用於雇請馬幫、向導，未使用的2500元已退回，實付7500元。

男生出現嚴重高反，表情痛苦發出呻吟。(取材自中國新聞周刊 ／田先生社交帳號＿