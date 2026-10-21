「怎麼會有這樣的審美」 杭州這一座橋被吐槽醜得嚇人

市民發出了這座橋的照片，三個鮮紅刺目的大字：清瀾橋。(取材自都市快报)

AI摘要 文章摘要整理： 杭州拱墅區清瀾橋橋名以紅漆呈現後，被網友批評醜得嚇人；現場也見施工痕跡，但是否仍在完工階段，官方仍待核實。

「怎麼會有這樣的審美？」有市民在社交平台發文吐槽稱，浙江杭州拱墅區的小河路上有一座橋，橋名改為「清瀾橋」後，「簡單粗暴石板上噴紅漆…太難想像這居然是杭州。」這個帖子很快引起網友熱議，不少網友也批評，真的不是一般的醜。有市民認為，原本石雕刻字的橋名更有質感，如今的設計粗糙又刺眼，難以想像出現在杭州。不過，也有網友指出，紅漆可能只是石刻前的打底工序，工程尚未完工。

都市快報報導，清瀾橋位於浙江杭州拱墅區湖州街與小河路交叉口，橫跨後橫港河。20日現場可見，發現橋梁兩側的橋名均以紅漆呈現，部分名牌以膠黏貼，溢出的膠團尚未清理，銘牌花紋也顯得粗糙。

對此，不少網友紛紛表示，「好醜的字，以前我家門口的八字橋都是雕刻的，這個橋的質感也很怪，像趕工的那種」、「紅色是醒目和警告，用在這裡完全不合適，單純就是噴的人為了省事選的顏色」、「這種就是有個模板然後噴漆上去的，圖省力，真的不是一般的醜」。

不過，也有網友說，「這是石刻前的噴字打底，還沒完工呢」。

附近居民及商家多認為新橋名不夠美觀。居民劉先生表示，清瀾橋鄰近杭州知名景點運河天地，不少市民及遊客會到訪，橋梁外觀也影響周邊景觀。

祥符街道北星社區工作人員表示，橋名已塗上約兩、三個月，但目前尚不清楚由哪個單位負責維護。杭州市路橋集團有限公司服務熱線人員則指出，須先確認該橋是否由集團養護；養護單位無權擅自更改橋梁設計，改造應由業主單位決定。

拱墅區綜合行政執法局接獲反映後，表示將向市政部門轉達並核實。至於橋名是否仍在施工、後續會否改善，相關單位尚待進一步確認。

橋上的車輛來來往往，車流量蠻大，兩側的橋名是紅漆，很顯眼很引人注目。(取材自都市快报)