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留俄披旭日旗上課 被遣返的中生上周曾戴侵華日軍軍帽

中國新聞組╱北京21日電
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陳某某戴著侵華日軍軍帽 。(取材自上游新聞)
陳某某戴著侵華日軍軍帽 。(取材自上游新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

一名中國留學生在莫斯科大學歷史系多次展示旭日旗與相關挑釁符號，並與同學發生衝突；校方強調反法西斯立場，已著手開除與遣返處分。

一名陳姓留學生" rel="154511">中國留學生近日在莫斯科大學歷史系課堂上，公然身披象徵日本軍國主義的「旭日旗」，引發廣泛憤慨。在該校中國留學生的集體請願下，莫斯科大學歷史系19日下午召開正式會議，表示將盡快公布對該涉事學生的正式開除決定。據悉，涉事學生目前已被遣返回國。

根據上游新聞與北京日報報導，這名陳姓學生出生於江蘇南京，為莫斯科大學歷史系在讀學生。他平日表現出強烈的「精日情結」，微信頭像為日式傳統服飾，個性簽名更使用二戰時期培養眾多侵華日軍官的日本海軍官校校歌歌詞。十一國慶當天，他便曾在課堂展示旭日旗，10月7日甚至攜帶「台獨」旗幟宣揚台獨觀點；10月14日，他再次配戴侵華日軍軍帽並身披旭日旗，面對同課堂中國留學生的強烈抗議，不僅拒不收斂，更實施肢體暴力並以日語進行言語辱罵。

這起公然挑戰歷史底線的惡劣行徑在網路上引發壓倒性的譴責。許多網友憤怒留言批評，「生於南京卻為日本軍國主義張目，簡直無恥至極」、「這是對南京大屠殺30萬遇難同胞的褻瀆，支持學校直接開除並嚴懲」，也有網友留言讚揚在場中國留學生，「面對挑釁勇敢發聲請願，維護了國家尊嚴與歷史真相」。

校方回應指出，莫斯科大學歷史系立有反法西斯紀念碑，二戰期間該校有近3000名師生犧牲。歷史系主任別洛烏索夫在會議上強調，反法西斯的歷史共識不容褻瀆，「俄羅斯與中國是二戰中的戰友」，校方在歷史共識上的立場與中方及中國留學生完全一致，已啟動程序對其作遣返與開除處分。

媒體評論指出，旭日旗係日本軍國主義侵略的標誌性符號，「精日」言論與日本右翼的歷史修正主義遙相呼應。對於這種拋棄民族記憶與基本良知的行為，必須堅持露頭就打，以堅守歷史真相與全人類的良知底線。

中國留學生披旭日旗上課。（取材自都市快報橙柿互動）
中國留學生披旭日旗上課。（取材自都市快報橙柿互動）

精華 FAQ

  • 他在課堂上披掛旭日旗，先前也曾攜帶台獨旗幟、戴侵華日軍軍帽，並在遭同學抗議時以日語辱罵、動手衝突，因而引爆校內外譴責。

  • 莫斯科大學歷史系表示，校方與中方及中國留學生的歷史立場一致，已啟動對涉事學生的開除與遣返程序，並稱將盡快公布正式決定。

  • 因旭日旗被視為日本軍國主義侵略象徵，而涉事者又與南京、侵華日軍等歷史傷痛相關，外界認為其行為踐踏歷史底線，因此要求嚴懲。

中國留學生 微信 留學生

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