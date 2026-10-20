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成都男租車後失聯 半年後GPS竟在境外上線 咋回事？

中國新聞組／北京20日電
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租賃公司發現，坦克300於5月4日停在吉林省一家汽修廠內多日未動，GPS訊號隨後...
租賃公司發現，坦克300於5月4日停在吉林省一家汽修廠內多日未動，GPS訊號隨後失聯。（取材自紅星新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

成都一輛坦克300租出後失聯半年，GPS竟在境外短暫上線，疑涉轉押轉賣與跨境銷贓；警方已立案偵辦，業界也憂心租車風控漏洞。

一輛成都租賃公司出租的坦克300，失聯半年後GPS訊號突然恢復，定位竟出現在境外。這輛市價逾20萬元人民幣（約2.8萬美元）的車，疑遭租客轉手抵押後再被賣掉，租賃公司報警追查，案件至今仍在偵辦。

紅星新聞報導，2024年8月，成都一家汽車租賃公司員工何某透過本地車友群認識馬某。馬某聲稱需要長期租車，用於跑工地及旅遊。同年10月，雙方簽訂租車合同，馬某以每月4500元人民幣、先用後付的方式，租下一輛坦克300。

起初，馬某大致按時繳租，偶爾拖欠。2025年5月1日，何某發現車輛定位出現在河南省周口市，詢問後，馬某表示是兄弟在用，讓公司放心。然而，車輛隨後一直停在吉林省白山市一家汽修廠，馬某始終無法提供實際用車人的聯絡方式及車輛最新影像。

5月13日，車輛GPS訊號最後一次出現在白山市，此後便長期離線。租賃公司派人前往當地尋車，仍一無所獲。直到12月22日，GPS訊號才短暫恢復，但定位已在境外，隨後再度消失。

租賃公司負責人陳先生表示，馬某事後稱，車輛被朋友陳某某拿去抵押，因未及時贖回，又遭抵押方轉賣。2025年9月底，陳先生因車輛下落不明、租金遭拖欠而報警。由於馬某一度失聯，案件遲遲未能立案；今年3月，成都警方正式以涉嫌詐騙立案偵查，馬某及另一名涉案人陳某某先後到案。

成都警方10月15日回覆紅星新聞表示，案件較為複雜，目前仍在偵辦中。陳先生稱，馬某疑似不只對一家租車公司下手，多家同行也遭遇類似情況。

租車騙局跨省、跨境 行業風控存漏洞

租車後疑似轉賣出境並非個案。成都另一家租車公司員工趙女士表示，其公司貴陽分公司去年也曾遭遇類似事件。一名男子以長途旅遊為由，租下一輛價值逾20萬元的凱美瑞，憑收入流水等資料通過審核，只繳納一成押金，首月便拖欠租金，隨後將車開往邊境附近，最終因定位精度不足、車輛遭藏匿而尋車失敗。

2023年，重慶警方也曾破獲租車詐騙案。犯罪團夥誘使急需資金者以真實身分租賃豪車，再交給中間人轉手，由專人拆除GPS設備、掩蓋車輛資訊，最後透過隱密通道將車輛運往境外銷贓。

趙女士指出，租車業者雖普遍配置明、暗兩套GPS系統，但明線容易受訊號屏蔽器干擾，暗線則須人工啟動，難以即時監測異常。此外，業者通常只能核驗身分證及收入流水，難以確認租客的真實用車目的與社會關係，跨省用車也往往難以有效攔阻。

是否構成詐騙 須看租車時的主觀意圖

北京市中聞（西安）律師事務所律師譚敏濤表示，本案關鍵在於馬某租車時是否已有非法占有車輛的意圖。若他一開始便計畫以抵押、變賣為目的，虛構用車理由取得車輛，可能涉嫌合同詐騙罪；若原本正常租用，後續才遭他人擅自抵押轉賣，則較偏向民事違約。

譚敏濤指出，馬某前期曾繳交租金，後期才拖欠，可能被辯稱是經濟困難，若缺乏事前預謀或指使他人轉移車輛的直接證據，便難以證明非法占有意圖。即使不構成刑事犯罪，馬某仍須依法承擔返還車輛、支付租金及賠償損失的民事責任。

陝西恒達律師事務所律師趙良善則表示，若有人明知車輛不屬於自己，仍偽造證件將租賃車輛抵押或出售，可能涉嫌詐騙或掩飾、隱瞞犯罪所得罪。若車輛確已被非法運往境外，跨境追查及追回難度將大幅增加。

趙良善建議，租賃公司可配合警方固定相關證據、追查車輛流向及下游接收者，也可依租賃合同提起民事訴訟，追討車輛損失、欠租及合理維權費用；若警方長期未有進展，也可向檢察機關申請督促偵查。

精華 FAQ

  • 車輛先在河南、吉林等地出現定位，之後GPS長期離線；直到12月22日才短暫恢復訊號，但定位已在境外，隨後又消失，顯示車輛流向極不尋常。

  • 馬某被指先以長期用車名義租車，後疑似把車交給他人抵押，未及時贖回又遭轉賣。成都警方已以涉嫌詐騙立案，馬某與陳某某先後到案，案件仍在偵辦。

  • 關鍵在於租車當下是否已有非法占有意圖；若一開始就虛構用途租車並準備抵押變賣，可能涉合同詐騙。若是事後才被他人擅自處理，則較偏民事違約與賠償責任。

租車 租客 租金

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