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山東女局長與未成年上床 揭00後團伙1年操弄38起仙人跳

中國新聞組╱北京20日電
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警方打擊犯罪畫面，示意圖，與內文無關。（取材自海南特區報 ）
警方打擊犯罪畫面，示意圖，與內文無關。（取材自海南特區報 ）

AI摘要

文章摘要整理：

泰安警方偵破一個由00後主導、含在校大學生的仙人跳團伙，1年內跨區作案38起，涉案逾200萬元，並曾對女局長設局勒索。

山東泰安警方破獲一起以00後為核心、成員包含多名在校大學生的「仙人跳」惡勢力犯罪團伙。山東省泰安市泰山區檢察院指控，該團伙自2023年10月至2025年1月間，利用社交軟體布下陷阱，在泰安、濟南及青島等地共實施「仙人跳」38起，涉案金額高達200餘萬元人民幣。全案共22名被告人，目前案件已在法院結束為期四天的審理，正等待一審宣判。

綜合媒體報導，起訴書特別載明，該團伙曾針對泰安市某區女局長霍某設局。2024年10月，2001年出生的主犯陳某伙同2007年出生的未成年成員陳某宇與霍某接觸並發生關係，隨後以陳某宇患病為由，並捏造霍某包養未成年男孩、挪用公款等問題，在抖音發布舉報影片進行威脅。霍某迫於壓力分兩次支付19萬元人民幣，另遭詐騙1.5萬元。案發後，霍某已被免去局長職務。

這起橫行一年多、年紀最小被告人僅17歲的荒唐犯罪鏈曝光後，在網路上引發壓倒性的震驚與憤怒。無數網友留言譴責，「年紀輕輕不上學，居然組成惡勢力設局敲詐，道德底線盡失」、「這不只是仙人跳，簡直是毒害社會的惡勢力，必須嚴懲不貸」，也有網友針對涉案官員留言表示，「飛來橫禍固然可怕，但身為局長不檢點給了犯罪分子可乘之機，被免職也是咎由自取」。

檢方查明，主犯陳某通過統一支配贓款、向成員放貸以及資助住宿、酒吧消費甚至整容費用等方式籠絡並控制團伙成員，逐步形成13人的惡勢力犯罪團伙。該團伙作案手段極其惡劣，甚至多次採取「真報警」與虛假陳述的方式陷害受害者，導致多名受害人家庭破裂、背負巨債，更有三名受害人一度遭誣告而被採取刑事強制措施甚至一審獲刑，後經檢察機關認定不構成犯罪才獲得不起訴決定。

目前，檢察機關已分別以敲詐勒索罪、詐騙罪、誣告陷害罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪對陳某等22名被告人提起公訴。主犯陳某的母親段某娥亦涉及協助提供帳戶轉移贓款而被控掩飾、隱瞞犯罪所得罪。這場涉及40餘名受害人的跨區域「仙人跳」惡性案件，正等待司法機關給出最終的公正判決。

精華 FAQ

  • 檢方指控該團伙以00後為核心，成員含多名在校大學生，共22名被告，於2023年10月至2025年1月間持續作案，屬跨區域、長時間運作的犯罪團伙。

  • 起訴書指出，團伙利用社交軟體設局，在泰安、濟南、青島等地共實施38起仙人跳，涉案金額達200餘萬元人民幣，受害人超過40名。

  • 主犯陳某等人先與霍某接觸並發生關係，再捏造其包養未成年男孩等內容，在抖音發布舉報影片施壓，迫使霍某分2次支付19萬元，另被詐騙1.5萬元，事後還被免去局長職務。

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