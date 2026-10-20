蒙古大火／中方出動3400人打防衛戰 7天6夜擋下火線

蒙古大火險波及中國，圖為中方人員前進火線搶救。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 蒙古國東部草原大火一度逼近中蒙邊境，內蒙古動員3400多名救援人員連續7天6夜布防，靠隔離帶、巡護監測與人工增雨成功阻火。

蒙古國東部特大草原火災過火面積約7200平方公里，火勢一度逼近中蒙邊境 ，最終未燒入中國境內。中國內蒙古此次調集3400多名專業消防及救援人員，沿邊境線分段布防，經過七天六夜持續作業，成功阻截境外火線。從防火隔離帶、前線兵力部署，到火情監測及人工增雨，多項措施共同降低火勢越境風險，也凸顯草原火災防控必須結合地形、燃料條件與氣象變化。

央視報導，內蒙古啟動應急響應，調集3400多名專業救援人員，針對重點區段部署防線。首先，防火隔離帶是阻止地表火蔓延的重要措施，透過機械翻耕、清除枯草及拓寬隔離帶，可減少連續分布的可燃物，降低火勢直接跨越邊境的機會。當火頭接近邊境時，救援人員也須依照風向、火勢及現場地形，持續調整布防位置。

其次，前線採取分段布防與巡護並行的方式。救援隊伍沿330多公里邊境線加強巡查，隨時掌握火勢變化，並清理殘火及暗火，防止強風使餘燼重新燃燒。對草原火災而言，即使明火暫時消失，若地表仍有未熄滅的火點，氣象條件轉差時仍可能再度蔓延，因此持續巡護是防止復燃的重要環節。

科技監測及氣象條件也影響防控成效。前線可運用衛星遙感及無人機觀察火場變化，掌握火線位置與蔓延方向，作為部署救援力量的參考。當氣象條件適合時，人工增雨也可增加降水、提高地表濕度，為控制火勢創造有利條件。不過，人工增雨效果仍取決於當時雲層及氣象條件，不能單獨視為阻火的決定因素。

據內蒙古自治區森林草原防滅火指揮部15日表示，經各方力量協同作戰，蒙古國境內草原火災已成功阻截於中蒙邊境一線，火線未燒入中國境內。其後，相關報導指出，境外明火於16日撲滅。