我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成人女星月收百萬美元 霸氣喊包養男友 會倒垃圾更加分

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

重慶父外出遛狗 2歲童18樓墜亡 母報案追究過失獲受理

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉女士提供孩子生前照片。（取材自澎湃新聞）
劉女士提供孩子生前照片。（取材自澎湃新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

重慶一名2歲男童在父親外出遛狗、獨留家中期間從18樓墜亡，母親已報案追究過失致死並獲受理，案件目前仍在調查與法律程序中。

中國重慶一名2歲男童日前從18樓住家墜落身亡，事發時崔姓父親外出遛狗，將孩子獨自留在家中。男童母親劉女士近日表示，已委託律師申請刑事立案監督，並以「過失致人死亡案」報案，目前已獲重慶市公安局渝北分局黃泥塝派出所受理。父親則表示，自己沒有主觀故意，也願意承擔責任，並對孩子死亡感到愧疚。

澎湃新聞報導，劉女士表示，事發後警方曾告知家屬，案件屬於意外事件，未達刑事立案條件，家屬可依法提起民事訴訟。她近日委託曾代理「重慶姊弟墜樓案」的律師，申請刑事立案監督，希望透過法律程序釐清案件疑點。目前相關刑事控告程序仍在推進中。

據劉女士說，事發當天是9月13日，上午一家三口曾到海洋公園遊玩，下午3時左右，丈夫開車送她前往酒店參加推廣活動，之後將孩子留在家中看電視，自己出門遛狗。沒多久，劉女士接到丈夫電話，得知孩子已從樓上墜落，隨即趕往現場。

崔先生回憶，當天下午3時26分，他安排孩子坐在客廳沙發上看動畫片，孩子懷裡抱著喜歡的被子，隨後出門遛狗。下午3時38分返家，前後離家約12分鐘。

「回家後發現孩子不在沙發上，我找遍了次臥、主臥、廁所和廚房，都沒找到人。」崔先生說，他正在屋內尋找時，聽到陽台外有人喊「有孩子墜樓了」，於是衝到陽台往下看，發現孩子倒在地上。

據報導，崔先生表示，家中陽台欄杆高度超過一公尺，過去曾加裝簡易防盜窗，後來又拆除，事發時窗戶敞開。他根據法醫現場勘查推測，孩子可能踩在陽台上的洗澡桶桶沿，一手抱著被子，不慎翻出窗外。男童從18樓墜落途中撞到樹枝，造成嚴重內出血死亡，體表沒有明顯外傷。

劉女士則表示，事發房間的監控設備當時未插電，無法還原孩子墜落的具體過程。她也提到，夫妻此前經常因家務分擔、育兒理念及婆媳問題發生爭執，自己早在7月便諮詢離婚律師，9月10日雙方又曾爭吵，3天後孩子便發生意外。

對於事發後的情況，崔先生表示，當時周邊居民及物業已撥打110報警並呼叫120急救電話。他下樓確認是自己的孩子後，曾伸手觸碰孩子，遭現場民眾提醒，以免造成二次傷害。當晚，他被警方帶走配合調查，之後獲釋。

崔先生強調，現場監控等證據可以證明，事發時自己不在家，沒有主觀故意，也沒有虐待孩子的行為。他說：「我願意去承擔這個事情，我自己也很愧疚。」劉女士則表示，孩子離世對她造成重大打擊，事發一個月內體重減少10斤，10月9日被診斷為重度抑鬱，事後已與丈夫斷絕聯繫。

陝西恆達律師事務所律師趙良善表示，警方先前排除刑事案件，主要依據現場勘查、監控及走訪調查，認為沒有故意殺人、虐待等主觀加害行為的證據，孩子墜亡屬於意外，不符合刑事犯罪構成要件。

重慶一名2歲男童從18樓家中墜樓身亡，鄰居拍攝案發現場。（視頻畫面）
重慶一名2歲男童從18樓家中墜樓身亡，鄰居拍攝案發現場。（視頻畫面）

精華 FAQ

  • 男童事發時被留在18樓住家內，父親外出遛狗約12分鐘後返家，卻發現孩子不在室內，隨後得知已從陽台墜落，送醫後仍宣告不治。

  • 母親認為案件仍有疑點，委託律師申請刑事立案監督，並以過失致人死亡案報案。重慶市公安局渝北分局黃泥塝派出所已受理，程序持續推進。

  • 父親表示自己當時不在家，沒有主觀故意，也否認有虐待行為，願承擔責任。警方先前認定屬意外，爭點在於是否構成刑事過失。

上一則

皇崗新口岸重陽節壅堵 香港北上人流飆近9倍 排2小時未過關

下一則

寧波男為中風父「手搓」機器腿 地板價要讓更多人買得起

延伸閱讀

四川9歲男童「全身傷疤」疑遭虐？ 警調查真相：無惡意虐待

四川9歲男童「全身傷疤」疑遭虐？ 警調查真相：無惡意虐待
8000元寵物狗「僅退款」 賣家開車600公里上門 雙方都要提告

8000元寵物狗「僅退款」 賣家開車600公里上門 雙方都要提告
男友虐女童遍體鱗傷 母親化妝品「遮醜」華人社工被捕

男友虐女童遍體鱗傷 母親化妝品「遮醜」華人社工被捕
貴州1歲童誤食毒雞蛋腦萎縮 鄰居自首…甩鍋黃鼠狼？

貴州1歲童誤食毒雞蛋腦萎縮 鄰居自首…甩鍋黃鼠狼？

熱門新聞

17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
薩特利在自己倉庫。（取材自紅星新聞）

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

2026-10-16 08:30

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境