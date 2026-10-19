重慶父外出遛狗 2歲童18樓墜亡 母報案追究過失獲受理

劉女士提供孩子生前照片。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 重慶一名2歲男童在父親外出遛狗、獨留家中期間從18樓墜亡，母親已報案追究過失致死並獲受理，案件目前仍在調查與法律程序中。

中國重慶一名2歲男童日前從18樓住家墜落身亡，事發時崔姓父親外出遛狗，將孩子獨自留在家中。男童母親劉女士近日表示，已委託律師申請刑事立案監督，並以「過失致人死亡案」報案，目前已獲重慶市公安局渝北分局黃泥塝派出所受理。父親則表示，自己沒有主觀故意，也願意承擔責任，並對孩子死亡感到愧疚。

澎湃新聞報導，劉女士表示，事發後警方曾告知家屬，案件屬於意外事件，未達刑事立案條件，家屬可依法提起民事訴訟。她近日委託曾代理「重慶姊弟墜樓案」的律師，申請刑事立案監督，希望透過法律程序釐清案件疑點。目前相關刑事控告程序仍在推進中。

據劉女士說，事發當天是9月13日，上午一家三口曾到海洋公園遊玩，下午3時左右，丈夫開車送她前往酒店參加推廣活動，之後將孩子留在家中看電視，自己出門遛狗。沒多久，劉女士接到丈夫電話，得知孩子已從樓上墜落，隨即趕往現場。

崔先生回憶，當天下午3時26分，他安排孩子坐在客廳沙發上看動畫片，孩子懷裡抱著喜歡的被子，隨後出門遛狗。下午3時38分返家，前後離家約12分鐘。

「回家後發現孩子不在沙發上，我找遍了次臥、主臥、廁所和廚房，都沒找到人。」崔先生說，他正在屋內尋找時，聽到陽台外有人喊「有孩子墜樓了」，於是衝到陽台往下看，發現孩子倒在地上。

據報導，崔先生表示，家中陽台欄杆高度超過一公尺，過去曾加裝簡易防盜窗，後來又拆除，事發時窗戶敞開。他根據法醫現場勘查推測，孩子可能踩在陽台上的洗澡桶桶沿，一手抱著被子，不慎翻出窗外。男童從18樓墜落途中撞到樹枝，造成嚴重內出血死亡，體表沒有明顯外傷。

劉女士則表示，事發房間的監控設備當時未插電，無法還原孩子墜落的具體過程。她也提到，夫妻此前經常因家務分擔、育兒理念及婆媳問題發生爭執，自己早在7月便諮詢離婚律師，9月10日雙方又曾爭吵，3天後孩子便發生意外。

對於事發後的情況，崔先生表示，當時周邊居民及物業已撥打110報警並呼叫120急救電話。他下樓確認是自己的孩子後，曾伸手觸碰孩子，遭現場民眾提醒，以免造成二次傷害。當晚，他被警方帶走配合調查，之後獲釋。

崔先生強調，現場監控等證據可以證明，事發時自己不在家，沒有主觀故意，也沒有虐待孩子的行為。他說：「我願意去承擔這個事情，我自己也很愧疚。」劉女士則表示，孩子離世對她造成重大打擊，事發一個月內體重減少10斤，10月9日被診斷為重度抑鬱，事後已與丈夫斷絕聯繫。

陝西恆達律師事務所律師趙良善表示，警方先前排除刑事案件，主要依據現場勘查、監控及走訪調查，認為沒有故意殺人、虐待等主觀加害行為的證據，孩子墜亡屬於意外，不符合刑事犯罪構成要件。

重慶一名2歲男童從18樓家中墜樓身亡，鄰居拍攝案發現場。（視頻畫面）