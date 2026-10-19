我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成人女星月收百萬美元 霸氣喊包養男友 會倒垃圾更加分

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

1張照片讓明星帶貨 吳越遭AI換臉、仿聲賣保養品 不忍了

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
演員吳越在微博發文，怒斥帳號「花姐美膚日記」利用AI換臉與聲音克隆技術偽造其形象...
演員吳越在微博發文，怒斥帳號「花姐美膚日記」利用AI換臉與聲音克隆技術偽造其形象直播帶貨。 (取材自上觀新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

吳越指控「花姐美膚日記」以AI換臉與仿聲偽造其形象直播帶貨，連鄧亞萍也遭波及；事件引發輿論後，涉事帳號已被封禁，外界並呼籲強化平台審核與內容標識。

18日凌晨，演員吳越在微博發文，怒斥帳號「花姐美膚日記」利用AI換臉與聲音克隆技術偽造其形象直播帶貨，點名質問「妳騙了多少人的錢？請如數奉還。」涉事視頻中，AI合成的「吳越」以第一人稱推薦護膚品，並配合「拍一發30」等話術誘導下單，視頻末尾還出現了疑似昔日中國乒乓球女將「鄧亞萍」的帶貨畫面。因面容與聲線高度仿真，普通消費者難辨認。事件發酵後，鄧亞萍出面否認，微信團隊稱涉事帳號已被永久封禁、內容清空。

「一覺醒來，誰在利用AI肆意抓人替自己作惡？這位『花姐』你騙了多少人的錢？請如數奉還！太惡劣！！！」據上觀新聞報導，吳越發文怒斥的AI視頻是一個名為「花姐」的帳號，發布以「明星同款、吳越推薦」為由頭推薦一款護膚品，稱吳越為了回饋老粉絲，居然聯合廠家給大家送福利。

音頻為吳越的「聲音」，「這個產品不是他們找我，是我找他們，因為我看了一些視頻，哇我覺得有沒有這麼誇張啊，但是當我收到之後，效果是真的非常直觀。」「我都說今天我直接送，閉著眼睛用閉著眼睛囤，孕婦媽媽都能用。」

不肖業者利用AI換臉、仿聲技術，偽造吳越形象帶貨。 （取材自微博）
不肖業者利用AI換臉、仿聲技術，偽造吳越形象帶貨。 （取材自微博）

除吳越外，該視頻最後還有「鄧亞萍」相關「帶貨」畫面。此外，在上述網路帳號中，還發布了多條「乒乓球冠軍鄧亞萍推薦」等廣告帶貨相關視頻。此條視頻下方標註，「作者提示：含AI生成內容。」

鄧亞萍方回應被AI帶貨指出，「從沒對外授權AI形象」。

吳越發文怒斥後登上熱搜，多家媒體評論認為，此事件中，除了當事人帳號應究責，平台把關也有很大的問題。澎湃新聞評論指出，吳越不是第一個被AI「抓」去做推銷的名人，AI換臉帶貨已變成一條分工明確、門檻很低的灰色產業鏈，AI換臉帶貨觸碰了人格權侵權、虛假宣傳、消費欺詐等多條法律紅線，平台必須進一步把關。

另據藍鯨新聞，AI換臉產業鏈已能做到一張圖片即可讓明星帶貨，有商家訂製視頻報價1分鐘1000元（人民幣，約148美元），AI換臉技術已經十分成熟，然而這條捷徑背後，潛藏著極大的法律風險，卻屢禁不止。對此，專家表示，治理的核心在於全面落實內容標識制度，需嚴格區分AI技術的合法應用與非法濫用。

中國乒乓球女將鄧亞萍也是被AI換臉、仿聲的受害者。（取材自微博）
中國乒乓球女將鄧亞萍也是被AI換臉、仿聲的受害者。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她指控帳號「花姐美膚日記」未經授權，利用AI換臉與聲音克隆偽造她的形象與聲線，假冒她推薦護膚品，並以明星同款話術誘導消費者下單。

  • 影片最後還出現疑似鄧亞萍的帶貨畫面，相關帳號也多次發布「鄧亞萍推薦」類廣告。鄧亞萍方已明確否認授權AI形象，微信團隊則稱帳號已被永久封禁。

  • 評論認為，AI換臉帶貨已形成分工明確、門檻很低的灰色產業鏈，可能涉及人格權侵權、虛假宣傳與消費欺詐。專家強調，關鍵在於落實AI內容標識與平台把關。

微博

上一則

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚：愈來愈漂亮

下一則

張愛玲1969年英文演講原聲首曝 溫和藏緊張 張迷激動無眠

延伸閱讀

中國整頓網路涉軍亂象：AI軍隊爽劇、假退役軍人直播帶貨

中國整頓網路涉軍亂象：AI軍隊爽劇、假退役軍人直播帶貨
整理包／紅果日活1.68億超越4大影音平台：中國AI短劇為何暴紅？改變了什麼？

整理包／紅果日活1.68億超越4大影音平台：中國AI短劇為何暴紅？改變了什麼？
抖音將獨播… 趙露思首監製短劇 預告爆抄襲逐玉？掀爭議

抖音將獨播… 趙露思首監製短劇 預告爆抄襲逐玉？掀爭議
為用戶提供更精準購物決策 京東推AI購物助手「東東」

為用戶提供更精準購物決策 京東推AI購物助手「東東」

熱門新聞

17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
薩特利在自己倉庫。（取材自紅星新聞）

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

2026-10-16 08:30

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境