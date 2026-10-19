1張照片讓明星帶貨 吳越遭AI換臉、仿聲賣保養品 不忍了

演員吳越在微博發文，怒斥帳號「花姐美膚日記」利用AI換臉與聲音克隆技術偽造其形象直播帶貨。 (取材自上觀新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 吳越指控「花姐美膚日記」以AI換臉與仿聲偽造其形象直播帶貨，連鄧亞萍也遭波及；事件引發輿論後，涉事帳號已被封禁，外界並呼籲強化平台審核與內容標識。

18日凌晨，演員吳越在微博 發文，怒斥帳號「花姐美膚日記」利用AI換臉與聲音克隆技術偽造其形象直播帶貨，點名質問「妳騙了多少人的錢？請如數奉還。」涉事視頻中，AI合成的「吳越」以第一人稱推薦護膚品，並配合「拍一發30」等話術誘導下單，視頻末尾還出現了疑似昔日中國乒乓球女將「鄧亞萍」的帶貨畫面。因面容與聲線高度仿真，普通消費者難辨認。事件發酵後，鄧亞萍出面否認，微信團隊稱涉事帳號已被永久封禁、內容清空。

「一覺醒來，誰在利用AI肆意抓人替自己作惡？這位『花姐』你騙了多少人的錢？請如數奉還！太惡劣！！！」據上觀新聞報導，吳越發文怒斥的AI視頻是一個名為「花姐」的帳號，發布以「明星同款、吳越推薦」為由頭推薦一款護膚品，稱吳越為了回饋老粉絲，居然聯合廠家給大家送福利。

音頻為吳越的「聲音」，「這個產品不是他們找我，是我找他們，因為我看了一些視頻，哇我覺得有沒有這麼誇張啊，但是當我收到之後，效果是真的非常直觀。」「我都說今天我直接送，閉著眼睛用閉著眼睛囤，孕婦媽媽都能用。」 不肖業者利用AI換臉、仿聲技術，偽造吳越形象帶貨。 （取材自微博）

除吳越外，該視頻最後還有「鄧亞萍」相關「帶貨」畫面。此外，在上述網路帳號中，還發布了多條「乒乓球冠軍鄧亞萍推薦」等廣告帶貨相關視頻。此條視頻下方標註，「作者提示：含AI生成內容。」

鄧亞萍方回應被AI帶貨指出，「從沒對外授權AI形象」。

吳越發文怒斥後登上熱搜，多家媒體評論認為，此事件中，除了當事人帳號應究責，平台把關也有很大的問題。澎湃新聞評論指出，吳越不是第一個被AI「抓」去做推銷的名人，AI換臉帶貨已變成一條分工明確、門檻很低的灰色產業鏈，AI換臉帶貨觸碰了人格權侵權、虛假宣傳、消費欺詐等多條法律紅線，平台必須進一步把關。

另據藍鯨新聞，AI換臉產業鏈已能做到一張圖片即可讓明星帶貨，有商家訂製視頻報價1分鐘1000元（人民幣，約148美元），AI換臉技術已經十分成熟，然而這條捷徑背後，潛藏著極大的法律風險，卻屢禁不止。對此，專家表示，治理的核心在於全面落實內容標識制度，需嚴格區分AI技術的合法應用與非法濫用。 中國乒乓球女將鄧亞萍也是被AI換臉、仿聲的受害者。（取材自微博）