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與「壯王」有交集 廣西前副主席黃日波退休2年被查 惹倒查聯想

中國新聞組／北京19日電
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廣西壯族自治區政協前副主席黃日波。（取材自微博）
廣西壯族自治區政協前副主席黃日波。（取材自微博）

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廣西壯族自治區政協前副主席黃日波退休2年半後被查，成為二十大後第6名落馬的廣西高官；他與前主席藍天立的交集，也讓外界聯想到更深層的倒查反腐。

中共二十屆五中全會召開前夕，再傳出官員落馬消息。繼重慶前市長黃奇帆被查，中央紀委國家監委18日通報，廣西壯族自治區政協前副主席黃日波涉嫌嚴重職務違法，正接受國家監委監察調查。黃日波已退休兩年半，是2022年中共二十大後第六名被查的廣西高官，也是今年第55名落馬的中管幹部。由於黃日波與去年5月落馬的廣西政府前主席「壯王」藍天立有共事經歷，引發倒查聯想。

綜合聯合早報、明報報導，現年68歲的黃日波出生於廣西靖西，為壯族、無黨派人士，是知名分子酶工程學家，曾任廣西大學生物技術實驗中心主任、廣西科學院院長，並獲國家科學技術進步獎二等獎。他長達40多年的仕途始終在廣西，2008年出任自治區政協副主席，2013年轉任自治區政府副主席，2018年再任自治區政協副主席，並兼任自治區科協主席，之後卸任。

黃日波與去年5月落馬的藍天立多有交集，也引發倒查聯想。據了解，黃日波1997年起擔任廣西大學生物技術實驗中心主任，並於1998年兼任廣西科協副主席；藍天立則於1998年出任廣西科學技術廳副廳長，2002年起兼任廣西科協副主席，2003年升任廳長。

學者譚剛強分析，黃日波在五中全會召開前被宣布調查，可能反映官方進一步全面治理腐敗的訊號，整肅範圍不僅限於中共黨員，也可能涵蓋掌握公共資源的現任及退休黨外官員。據報導，今年落馬的中管幹部中，退休幹部占44%，顯示反腐調查持續涉及已離開職位的官員。

精華 FAQ

  • 中央紀委國家監委在18日通報，黃日波涉嫌嚴重職務違法，正接受國家監委監察調查。消息發布時，距離他退休已約2年半，顯示反腐對退休官員仍持續追查。

  • 因為他曾與去年5月落馬的廣西前主席藍天立在廣西政壇有長期交集，兩人都曾在相關系統任職，外界因此推測調查可能延伸到過往人事與利益網絡。

  • 學者指出，此案可能反映官方在五中全會前釋出持續整肅腐敗的訊號，且查辦對象不只限於中共黨員，也可能涵蓋掌握公共資源的現任與退休黨外官員。

退休 中共

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