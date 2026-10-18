廈門婦偷裝監控 拍下夫與多女上床 「鐵證」到法院竟無效

廈門一名女子在夫妻臥室秘密安裝監控，拍到丈夫與多名女子往來逾80次，但法院以取證方式侵害隱私、違背公序良俗為由，將影片全數排除。（截自新京報視頻）

AI摘要 文章摘要整理： 廈門一名妻子在臥室私裝監控蒐證丈夫疑似外遇與財產轉移，但法院認定取證侵害隱私且無法核對原始錄像，將影片排除，她已上訴。

廈門一名女子懷疑丈夫婚內出軌，在夫妻共同住宅的臥室內秘密安裝監控，短短兩個多月拍到丈夫帶多名陌生女子上門逾80次，還疑似涉及轉移夫妻共同財產。不過，法院審理離婚案時，以取證方式侵害隱私、違背公序良俗為由，將監控影片全數排除，另因原始監控設備遭警方扣押，無法核對原始錄像。女子不服一審判決，已提起上訴。

據當事人吳女士（化名）表示，她與丈夫結婚20多年，長期懷疑丈夫有婚外情及不正當交往，因此在臥室電視線路插口處暗中安裝攝影機。2024年12月至2025年3月的監控畫面顯示，多名陌生女子進出住處，累計逾80次。吳女士稱，影片拍到丈夫與多名按摩女發生性關係，也記錄了疑似轉移夫妻共同財產的情況。

吳女士於2025年8月向廈門市湖里區法院提起離婚訴訟，希望透過影片證明丈夫存在婚姻過錯，爭取在財產分割時獲得保障。然而，丈夫發現隱藏攝影機後報警，存放影片的原始監控設備遭派出所扣押，法院無法調取原始載體核驗。

2026年7月，一審法院判准兩人離婚並分割夫妻財產，但不採納全部監控影片。法院認為，夫妻關係不代表一方可以侵犯另一方的隱私權，臥室屬於高度私密空間，未經對方同意秘密拍攝，屬於刻意窺視，嚴重侵害他人合法權益、違背公序良俗。即使影片內容屬實，也不能以結果的真實性證明取證手段合法。

依據《最高人民法院關於適用〈民事訴訟法〉的解釋》第106條，以嚴重侵害他人合法權益或嚴重違背公序良俗的方式取得的證據，不得作為認定案件事實的依據。《民法典》也保障自然人的隱私權，私密空間及私密活動不受非法刺探、拍攝或窺視。

案件曝光後，引發網友正反兩極討論。支持吳女士的一方認為，夫妻共同住宅也是她的家，若連直接記錄婚姻過錯的影片都不能採信，一般人將更難維護自身權益；也有人質疑，隱私權是否不應凌駕於夫妻忠實義務之上。

另一方則認為，結婚不等於放棄隱私權，若只要影片內容真實就容許秘密偷拍，恐怕助長在臥室安裝針孔攝影機監視伴侶的行為。此外，原始監控設備缺失，也使影片是否經過剪輯或篡改無法獲得核實。

律師建議，婚姻中若涉及出軌或財產轉移，可優先保存聊天紀錄、轉帳憑證、消費紀錄及合法取得的錄音；若涉及違法行為，可報警並保留警方筆錄、出警紀錄，也可在訴訟中向法院申請調查取證。切勿在臥室、浴室等私密空間秘密安裝攝影機，或將偷拍的私密影片散布給他人。

警方另針對影片中疑似涉及嫖娼的線索展開調查，但因相關行為距調查時已超過治安管理處罰的六個月追究時效，即使查證屬實，也無法再據此作出拘留或罰款等治安處罰。

律師指出，監控影片遭排除，不代表吳女士完全無法主張權利。她仍可在上訴過程中提出其他證據，證明丈夫的婚姻過錯及財產轉移情況。這起案件也再次凸顯婚姻忠實義務與個人隱私權之間的法律界線。