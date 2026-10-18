寧夏男為小事捆綁女子丟後車廂 行駛7小時後 人凍死了

馬某因車資糾紛，毆打女子後將其放置汽車後車廂長達7小時，使其失溫致死。圖為車輛後車廂示意圖。（取材自生活報）

AI摘要 文章摘要整理： 寧夏石嘴山一宗因車費糾紛引發的命案中，馬某將女子毆打捆綁後塞入後車廂，長時間行駛致其失溫死亡，並涉掩埋屍體與侵占財物。

寧夏回族自治區石嘴山市中級法院近日針對一起故意殺人、盜竊案進行審理，遭提起公訴的馬某因車費糾紛，毆打捆綁被害女子，並將她放入後車廂，連夜駕車行駛7小時，致被害人在低溫環境中失溫死亡。案發後，馬某掩埋屍體並盜刷被害人微信 帳戶、變賣被害人手機，非法侵占他人財物。檢方指出，該案為「手段極為特殊的故意殺人案」，但馬某辯稱自己當時「腦袋發懵、沒有多想」。

綜合南方都市報、經視直播報導，起訴書指出，2025年12月8日晚，馬某因車費結算問題與被害人馬某芳發生爭執，隨後將其毆打、捆綁，放入車輛後車箱，連夜駕車行駛數小時，致被害人在低溫環境中失溫死亡。案發後，馬某掩埋屍體，並盜刷被害人微信帳戶、變賣其手機，非法侵占財物。

庭審中，馬某辯稱當時「腦袋發懵、沒有多想」。檢方當庭追問，在長達7個多小時的行車途中，馬某曾多次開啟後車箱查看被害人狀態，「每一次都是慌亂發懵、無所作為嗎？」面對訊問，馬某難以自圓其說。

在審查起訴階段，檢方展開引導偵查與補充取證，調取行車軌跡、手機導航記錄、微信轉帳紀錄及沿途監控影片等客觀證據，證明馬某具備充足的施救條件與時機，卻未採取有效措施，放任被害人生命跡象持續衰弱。並將證據分為案件起因、捆綁禁錮行為、死亡過程及死因認定四方面，形成完整證據鏈。

庭審中，馬某辯解自己是自首；辯護人也指出，馬某經公安機關電話傳喚後主動到案，並在後續訊問過程中如實交代全部犯罪事實。但檢方表示，馬某到案後心存僥倖、刻意規避罪責，甚至在偵查機關已經掌握關鍵物證後，仍然拒不承認罪行；馬某雖經電話傳喚到案，但並未「到案即供」，依法不應認定為自首。